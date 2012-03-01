  1. بین الملل
  2. سایر
۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۱۱

به صورت تلفنی انجام شد؛

رایزنی وزرای خارجه چین و روسیه درباره سوریه/ خرسندی از همه پرسی

رایزنی وزرای خارجه چین و روسیه درباره سوریه/ خرسندی از همه پرسی

وزارت خارجه روسیه با اشاره به گفتگوی تلفنی میان لاوروف و همتای چینی اش محور آن را استقبال از همه پرسی اخیر سوریه و مخالفت با دخالت خارجی در این کشور برشمرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم، وزارت خارجه سوریه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: "سرگی لاوروف" وزیر خارجه روسیه با همتای چینی خود "یانگ جیه چی" اوضاع سوریه را بررسی کرده اند.

در این بیانیه آمده است: طرفین در این گفتگوی تلفنی مراتب خرسندی خود را از نتایج همه پرسی قانون اساسی که مورد تایید اکثریت مردم سوریه واقع شده ابراز کردند.

وزارت خارجه روسیه بیان کرد: لاوروف و جیه چی در این گفتگو بر مخالفت با تحریک هر یک از طرفهای درگیر در بحران سوریه از سوی کشورهای خارجی تاکید کردند و از همه کشورهای خارجی خواستند که در راستای فراهم آوردن زمینه گفتگو میان مخالفان و نظام سوریه تلاش کنند.

کد مطلب 1547980

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها