رایزنی وزرای خارجه چین و روسیه درباره سوریه/ خرسندی از همه پرسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم، وزارت خارجه سوریه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: "سرگی لاوروف" وزیر خارجه روسیه با همتای چینی خود "یانگ جیه چی" اوضاع سوریه را بررسی کرده اند.

در این بیانیه آمده است: طرفین در این گفتگوی تلفنی مراتب خرسندی خود را از نتایج همه پرسی قانون اساسی که مورد تایید اکثریت مردم سوریه واقع شده ابراز کردند.

وزارت خارجه روسیه بیان کرد: لاوروف و جیه چی در این گفتگو بر مخالفت با تحریک هر یک از طرفهای درگیر در بحران سوریه از سوی کشورهای خارجی تاکید کردند و از همه کشورهای خارجی خواستند که در راستای فراهم آوردن زمینه گفتگو میان مخالفان و نظام سوریه تلاش کنند.