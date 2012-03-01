برنامه هفته دوم رقابتهای فوتبال لیگ پیشکسوتان استان تهران اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم اولین دوره لیگ برتر پیشکسوتان از امروز آغاز می شود و تا روز پنجشنبه هفته آینده ادامه دارد. در اولین مسابقه این هفته، امروز تیم فوتبال استقلال به مصاف تیم رسانه ورزش می رود. این مسابقه ساعت 15 در زمین شماره یک ورزشگاه شیرودی برگزار می شود. برنامه سایر بازی های این هفته که در زمین شماره یک ورزشگاه شهید شیرودی برگزار می شوند به شرح زیر است:

* دوشنبه 15/11/ 90

- راه آهن - احسان شهر ری، ساعت 13

* سه شنبه 16/11/90

- وحدت - اسلامشهر، ساعت 15

* چهارشنبه 17/11/90

- بنیاد شهید - تهران جوان، ساعت 13

* پنجشنبه 18/11/90

- داماش - پیام، ساعت 13

- جنوب غرب - ستاره ورزش، ساعت 15

نخستین دوره رقابتهای فوتبال لیگ برتر پیشکسوتان استان تهران در دو گروه 8 تیمی به همت کمیته پیشکسوتان این استان متشکل از کمال سراجیان، نصیر استاد رحیم و مهدی حاج محمد برگزار خواهد شد. بر این اساس گروه بندی این رقابتها به شرح زیر است:

گروه اول: داماش ، تربیت بدنی ری، کیان، جنوب غرب ، راد ، ستاره ورزش، شهر قدس، استیل آذین

گروه دوم: استقلال ، احسان ری، وحدت ، راه آهن، بنیاد شهید، رسانه ورزش، تهرانجوان، شیرودی