گرد و غبار به آسمان لرستان برگشت/ آلوگی هوا 4 برابر حد استاندارد

مدیرکل محیط زیست استان لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میزان ذرات معلق در هوای استان لرستان امروز پنج شنبه به بیش از 590 میکروگرم بر مترمکعب رسیده است.

محمدحسین بازگیر با اشاره به قرار گرفتن هوای استان در وضعیت خطرناک ادامه داد: این میزان آلودگی هوا معادل 4 برابر حد استاندارد است.

وی ادامه داد: این در حالیست که روز گذشته میزان ذرات معلق در هوای استان لرستان در پیک آلایندگی به 2.5 برابر حد استاندارد رسیده بود که با این تفاسیر وضعیت آلودگی هوای استان امروز نسبت به روز گذشته بدتر شده است.

مدیرکل محیط زیست استان لرستان یادآور شد: این استان در سالجاری میزبان بیش از 77 روز آلوده متاثر از ورود ریزگردهای عربی به استان بوده است.

بازگیر از لرستانیها خواست که از ورزش کردن و فعالیتهای بدنی در هوای غبارآلود خودداری کنند و گفت: همچنین بیماران قلبی و تنفسی به ویژه سالخوردگان و خردسالان غیر از مواقع ضروری از منزل خارج نشوند.

استان لرستان سال 88 را با 100 روز آلوده را پشت سر گذاشت و در سال 89 نیز شاهد چندین موج ضعیف و شدید ریزگردهای عربی بود تا حاصل آن 90 روز آلوده و پرغبار باشد.