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۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۴۹

هاشمی در گفتگو با مهر:

نیشابور پرشورترین فضای انتخاباتی خراسان رضوی را دارد

نیشابور پرشورترین فضای انتخاباتی خراسان رضوی را دارد

نیشابور - خبرگزاری مهر: فرماندار نیشابور گفت: ستاد انتخابات خراسان رضوی اعلام کرده که نیشابور پرشورترین فضای انتخاباتی را داراست.

جلال هاشمی در حاشیه بازدید از ستادهای انتخاباتی نامزدهای مجلس نهم در حوزه انتخابیه نیشابور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: کاندیداها باید رضای خدا را مدنظر فعالیت‌هایشان داشته باشد چرا که برخی بالا رفتن‌ها، زمین خوردن‌های سختی را به دنبال دارد.

وی با تاکید بر امانت‌داری و بی‌طرفی کامل اعضای ستاد انتخابات، یادآور شد: بعضی‌ها از فعالیت‌های کمیته امحای تخلفات انتخاباتی برداشت سختگیری می‌کنند در حالی که فقط اعمال قانون شده است؛ زیرا ما دلیلی نداشتیم که بگذاریم تخلفات ادامه پیدا کند.

وی هدف از این برنامه را تشکر از کاندیداها و عوامل ستادهای انتخاباتی برای ایجاد شور و نشاط سیاسی در شهرستان و فراهم شدن بستر مشارکت حداکثری عنوان کرد.

هاشمی افزود: در این برنامه که اعضای کمیته امحا و برخورد با تخلفات ستاد انتخابات این شهرستان نیز حضور دارند فعالیت‌های کمیته امحا هم ارزیابی شد که البته فعالیت آنها مطلوب ارزیابی می‌شود.

کد مطلب 1547983

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