دو نامزد دیگر از حوزه انتخابیه قائم شهر انصراف دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس احمدی قزوینی با کد انتخابی 15 دقایقی قبل با ارسال نامه ای به فرمانداری شهرستان قائم شهر، راسما انصراف خود را از کاندیداتوری نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اعلام کرد.

بر اساس این گزارش با انصراف احمدی قزوینی تعداد کاندیداهای باقی مانده در این مرکز به 12 نفر رسیده بود.

نادر مختاری نیز با حضور در فرمانداری قائم شهر انصراف خود را اعلام کرد.

نادر مختاری افراکتی با کد انتخابی 54 با حضور در فرمانداری شهرستان قائم شهر طی نامه ای انصراف خود را از کاندیداتوری نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اعلام و تعداد نامزدهای انتخابات در حوزه انتخابیه قائم شهر، جویبار، سوادکوه 11 نفر است.

نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، 12 اسفندماه در ایران اسلامی برگزار می شود.