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۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۲۷

موسوی خبر داد:

تحویل 6000 واحد مسکن مهر صفادشت به متقاضیان

تحویل 6000 واحد مسکن مهر صفادشت به متقاضیان

ملارد – خبرگزاری مهر: معاون فنی و عمرانی فرماندار شهرستان ملارد از آماده شدن 6 هزار واحد مسکن مهر صفادشت و تحویل آن به متقاضیان در فروردین ماه سال آینده خبر داد.

سید جعفر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: 14 هزار و 500  واحد مسکن مهر در صفادشت در حال ساخت است که 12 هزار و 293 واحد آن تا کنون محقق شده است.

این مسئول با بیان اینکه در احداث دو هزار واحد مسکونی مسکن مهر خیرین مشارکت داشته اند، به پیشرفت فیزیکی بیش از 90 درصد این واحد ها اشاره کرد و در رابطه با پیشرفت کلی واحدها در خصوص اجرای زیر ساخت ها افزود: پیشرفت فیزیکی کل واحد ها تاکنون 70 درصد بوده است.

وی در رابطه با تعداد نواحی این واحد ها عنوان کرد: تعداد واحد های مسکونی مسکن مهر صفادشت در چهار ناحیه در حال ساخت است.

موسوی در ادامه درصد تکمیل ناحیه یک واحد های ذکر شده را بیشتر از نواحی دیگر عنوان و ذکر کرد: در ناحیه دو عملیات انتقال خطوط تلفن در حال اجرا است و باقی خدمات در این واحد ها ارائه شده است.

معاون فنی و عمرانی فرماندار شهرستان ملارد همچنین از اجرا شدن خطوط تلفن و حفر چاه فاضلاب در ناحیه چهار خبر داد و اعلام کرد: ناحیه سه مسکن مهر صفا دشت هنوز در دست طراحی است.
 

کد مطلب 1547988

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