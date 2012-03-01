حضور در انتخابات دشمن را مایوس می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیف الله سهرابی صبح پنجشنبه در حاشیه مراسم زیارت پرفیض عاشورا در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حضور مردم در انتخابات مایه ناامیدی برای دشمنان قسم خورده و سبب استمرار حرکت عظیم انقلاب اسلامی است.

وی افزود: آماده و حضور برای رأی دادن و سهیم بودن در سرنوشت مملکت خود عبادتی بزرگ است و همه افراد واجد شرایط باید با حضور در پای صندوقهای رأی مشت محکمی بر دهان مستکبرین بزنند.

سهرابی گفت: در روز دوازدهم اسفند اصحاب وقف و بقاع با حضور در پای صندوقهای رأی و انتخاب اصلح بر شور و شعور انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی خواهند افزود.

مدیر کل اوقاف مازندران با اشاره به نشانه های مؤمن گفت: پاکدامنی در خلوت - صدقه دادن در تنگدستی- بردباری در هنگام غضب و خشم - راستی با وجود بیم و ترس و صدق و راستگویی در همه حال از نشانه های مؤمن است.

نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، از ساعت هشت صبح فردا جمعه در جای جای ایران اسلامی آغاز می شود.