بزرگترين مسجد آلمان ساخته مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" به نقل از اسلام آن لاين، "محمد يلديرين" دبير كل اتحاديه اسلامي ترك در آلمان در گفت و گو با روزنامه "نورتانگ سايتونگ" گفت : ساخت يك مسجد جامع براي پاسخگويي به نياز تعداد قابل توجه مسلمانان در جامعه " دوسيبرگ" ضروري بود.

اين مسجد جديد، در 2400 متر مربع ساخته شده و جايگزين ساختمان قديمي مسجدي مي شود كه توسط اتحاديه اسلامي ترك ساخته شده بود.

عمليات احداث از اوايل سال 2004 آغاز شده و انتظار مي رود تا اوايل سال 2007 به اتمام رسد. اين مسجد براي جاي دادن 3000 نفر طراحي شده است.

مدل اين مسجد به سبك دوران عثماني و گنبد بزرگ آن نيز به سبك مساجد دوران امپراطوري روم شرقي ساخته مي شود.

بلندي گنبد اصلي 23 مترو مناره هاي آن 34 متر است.

"مايكل وسپر"، وزير شهر سازي در شهر "نورتانگ وستفالن" در گفت وگو با روزنامه "نورتانگ سايتونگ" گفت : مبلغ 3160143 يورو (4 ميليون دلار) از طرف دولت آلمان و اتحاديه اروپا براي ساخت اين مسجد جمع آوري شده است.

وي افزود: هدف از اين حركت ايجاد پلي ميان مردم از اديان گوناگون در جامعه آلمان است.

سالن سخنراني اين مسجد 1000 متر مربع است. سالن آن داراي يك محوطه باز براي گفت و گو ميان جامعه مسلمان و پيروان ديگر اديان است.

اين مسجد همچنين در برگيرنده يك مركز اطلاع رساني، كافي نت و سالن كنفرانس براي همه مسلمانان و غير مسلمانان است.



اين پروژه نتيجه دو سال گفت وگويي بوده كه ميان نمايندگاه هيات هاي اسلامي در آلمان، دولت و رهبران كليسا صورت گرفته است.

اسلام پس از مسحيت كاتوليك و پروتستان سومين دين بزرگ آلمان به شمار مي رود. در اين كشور 4/3 ميليون مسلمان زندگي مي كنند كه از اين تعداد 220 هزار نفر در برلين اقامت دارند. دو سوم از مسلمانان آلمان ترك تبار هستند.

در آلمان 2200 مسجد و نمازخانه وجود دازد كه اكثر اين مساجد توسط هيات هاي ترك ساخته شده است. قديمي ترين مسجد در آلمان در سال 1924 در برلين ساخته شده است.