آغاز طرح پاکسازی شهر قم و مبادی ورودی/ لزوم توجه به توسعه صنایع دستی

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون امور عمرانی استانداری قم با اشاره به فرا رسیدن تعطیلات عید نوروز و ورود زائران حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)، نمازگزاران مسجد مقدس جمکران و گردشگران به شهر قم از آغاز طرح استقبال از بهار و پاکسازی شهر قم و مبادی ورودی شهر از روز جمعه 19 اسفند ماه جاری خبر داد و گفت: این طرح با حضور مسئولان عالی استان روز جمعه 19 اسفند ماه آغاز می شود.



جواد دلاوری افزود: این طرح با مشارکت کلیه دستگاه های اجرایی استان و شهرداری قم از زمان شروع تا آغاز تعطیلات نوروزی ادامه خواهد یافت و در این مدت شهر قم و کلیه محورهای ورودی به شهر پاکسازی، نظافت و زیبا سازی خواهد شد.



وی نظافت و پاکیزگی شهر را از وظایف شهرداری عنوان کرد و گفت: در عین حال همه مردم وظیفه دارند در پاکیزگی و نظافت محیط زندگی و کسب و کار خود با شهرداری همکاری و مساعدت کنند.



معاون استاندار قم افزود: در همین راستا از رسانه‌های گروهی دعوت می شود با استفاده از توان و ظرفیت رسانه ها در فرهنگ سازی این امر مهم، دستگاه های متولی را یاری رسانند.



افزایش سطح آگاهی عمومی جامعه نسبت به بیماری‌ها ضروری است



استاندار قم با اشاره به نقش آگاهی در پیشگیری از انواع بیماری ها، بر ضرورت تلاش و برنامه ریزی در جهت افزایش سطح آگاهی های عمومی جامعه نسبت به علائم و عوارض بیماری های مختلف، تاکید کرد.



حجت الاسلام محمد حسین موسی پور در دیدار مسئولان انجمن مهرگان دیابت طی سخنانی، از دیابت به عنوان یکی از شایع ترین بیماری ها یاد کرد و گفت: این بیماری علاوه بر عوارض و مشکلات جسمی، از لحاظ اقتصادی نیز مشکلات و عوارض جبران ناپذیری را بر فرد و جامعه تحمیل می کند.



وی آگاهی و شناخت افراد نسبت به علائم، عوارض و راه های پیشگیری را در درمان بیماری ها بسیار مهم و موثر خواند و تصریح کرد: مراکز بهداشتی درمانی و موسسات خیریه فعال در زمینه دیابت باید ضمن توجه به درمان مبتلایان، برنامه آموزشی و اطلاع رسانی مناسبی را برای افراد بی اطلاع از بیماری خود و یا افراد در معرض خطر و سالم داشته باشند.



استاندار قم ضمن قدردانی از تلاش ها و خدمات انجمن مهرگان دیابت، یادآور شد: برای توسعه کمی و کیفی فعالیت های آموزشی و درمانی این قبیل موسسات و برنامه ریزی جدی برای جذب مشارکت های خیرین ضروری است.



عضویت 5 هزار مبتلا به دیابت عضو انجمن مهرگان دیابت در قم



بر پایه این گزارش، مسئول انجمن مهرگان دیابت استان قم نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از فعالیت ها و خدمات این انجمن، از ابتلای حدود 10 درصد جمعیت جهان و کشورمان به بیماری دیابت خبر داد و گفت: بیش از 5 هزار نفر از مبتلایان به دیابت در قم عضو رسمی این انجمن بوده و از خدمات آن استفاده می کنند.



لزوم توجه جدی به توسعه صنایع دستی در قم



استاندار قم با اشاره به مزیت های استان در زمینه صنایع دستی، بر لزوم توجه جدی به توسعه این بخش در قم تاکید کرد.



حجت الاسلام محمد حسین موسی پور در دیدار مدیرعامل شرکت تعاونی فراگیر صنایع دستی قم طی سخنانی با اشاره به ظرفیت های مناسب صنایع دستی در استان قم اظهار کرد: از 270 رشته فعال در عرصه هنرهای سنتی و صنایع دستی، بیش از 100 رشته با ظرافت، تنوع و کیفیت کم نظیر در سطح ملی در قم فعالیت می کنند.



وی با تاکید بر لزوم توجه جدی به توسعه صنایع دستی در قم تصریح کرد: احیای این صنعت ارزشمند علاوه بر احیای فرهنگ و سنت بومی و اصیل، از لحاظ رونق اقتصادی و اشتغال زایی نیز بسیار مهم خواهد بود.



تاکید بر شناسایی و به کار گیری ظرفیت های موجود در بخش صنایع دستی



استاندار قم ضمن تقدیر از موسسات و تشکل های فعال در زمینه احیا و توسعه صنایع دستی استان، یادآور شد: شناسایی و به کار گیری ظرفیت های موجود در جهت کمک به توسعه فعالیت های این موسسات ضروری است.



وی مشکلات فعالان این بخش را یاد آور شد و افزود: فراهم کردن امکان عرضه و فروش محصولات تعاونی ها و تشکل های فعال در این عرصه از طریق ایجاد غرفه های ویژه و یا حضور در نمایشگاه های خاص با هدف توانمند سازی و خود اتکایی این مراکز، امر بسیار مهمی است که باید با مساعدت دستگاه های ذی ربط زمینه این کار فراهم شود.

