مشارکت گسترده در انتخابات موجب استحکام نظام می شود

در قسمتی از این بیانیه که برای خبرگزاری مهر در سمنان ارسال شد، آمده است: انتخابات نهمین دوره مجلس اسلامی به عنوان اولین انتخابات پس از فتنه سال 88 و در حالی که امواج خروشان بیداری ملت های مسلمان، مناسبت جدیدی را بر جهان حاکم کرده است، افق جدیدی را پیش روی انقلاب اسلامی ترسیم خواهد کرد.

این بیانیه می افزاید: امروز در شرایطی که چشمان امیدوار ملت های مسلمان منطقه و مظلومان و آزدایخواهان دنیا به جمهوری اسلامی ایران دوخته شده است و پیشرفت های عظیم جوانان و دانشمندان ایرانی، موجب حیرت جهانیان گشته، حضور پرشور و آگاهانه ملت ایران پای صندوق های رای و مشارکت گسترده مردمی، منجر به تقویت بیش از پیش پایه های انقلاب اسلامی در داخل و خارج کشور می شود.

این بیانیه در آخر از مردم استان می خواهد با ملاک قرار دادن شاخص های فوق با حضور حماسی خود در روز 12 اسفند در پای صندوق های رای دشمنان انقلاب اسلامی را ناکام و نماینده ای درخور شان این ملت را روانه مجلس کنند.

حضور در انتخابات امتحان بزرگ الهی است

شورای هیئت های مذهبی دامغان همچنین طی بیانیه ای اعلام کرد: حضور پرشور در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی امتحان بزرگ الهی است.

در قسمتی از این بیانیه آمده است: انتخابات تجلی حضور و مشارکت سیاسی و وحدت مردم برای تعیین سرنوشت خویش است.

این بیانیه می افزاید: حضور در انتخابات وظیفه ای است الهی، ملی و انسانی که باید بدان عمل کرده و طبق فرمایشات مقام معظم رهبری احساس مسوولیت حضور در صحنه را از دست ندهیم.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: ما شورای هیئت های مذهبی شهرستان دامغان به همراه مداحان و پیر غلامان این شهرستان بر خود وظیفه و تکلیف می دانیم تا روز 12 اسفند در پای صندوق های رای حاضر و با انتخاب اصلح تکلیف الهی، ملی و انسانی خود را انجام دهیم.

حضور در انتخابات باعث حفظ نظام می شود

اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان نیز طی بیانیه ای اعلام کرد: حضور در انتخابات باعث تداوم و حفظ نظام و ارزش های انقلاب می شود.

در بخشی از این بیانیه آمده است: مردم ایران اسلامی طی 33 سال از عمر انقلاب بارها در پای صندوق های رای حاضر و سرنوشت خود را رقم زده و نقشه های شوم استعمار و استکبار جهانی را نقش بر آب کرده اند.

این بیانیه با اشاره به صدور انقلاب اسلامی به دنیا تصریح می کند: نمونه آن بیداری ملت های مستضعف دنیا و حرکت های امت اسلامی است.

بیانیه اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان در پایان تاکید می کند: بار دیگر امت شریف و متدین ایران به همراه روحانیان، ائمه جماعات و تشکل های دینی همزمان با سراسر کشور و با پیروی از منویات مقام معظم رهبری، همچون گذشته بلکه پر رنگ تر، در روز 12 اسفند ماه حضور پیدا کرده و حماسه دیگری خلق می کنند.

شرکت در انتخابات لبیک به ندای رهبری است

کانون مداحان استان سمنان نیز طی بیانیه ای آورده است: شرکت در انتخابات پاسخ و لبیک به ندای "هل من ناصر ینصرنی" حسین زمان و آن پیر فرزانه ولایت است.

در قسمتی از این بیانیه آمده است: امروز حمایت از نظام اسلامی و در راس آن ولایت فقیه وظیفه شرعی و اخلاقی هر شهروند ایرانی است.

این بیانیه می افزاید: ما جامعه کانون مداحان استان سمنان به عنوان وام داران پیام عاشورا و دوستداران حق طلب اهل بیت(ع) از همه هم استانی ها می خواهیم با حضور مقتدرانه و دشمن شکن خود در پای صندوق های رای نشان دهند که ارزش های اسلام روز به روز در جامعه اسلامی پر رنگ تر و در زندگی آنان عجین تر خواهد بود.

بیانیه کانون مداحان استان سمنان تاکید می کند: انشاء الله با حضور چشم گیر و حداکثری در پای صندوق های رای و انتخاب فرد اصلح موجبات شادی مستضعفین جهان فراهم خواهد شد.

ایرانیان مرعوب غوغا سالاری دشمنان نمی شوند

تشکل های مذهبی بانوان مهدیشهر همچنین طی بیانیه ای اعلام کردند: ایرانیان با حضور پرشور در انتخابات نشان می دهند که مرعوب منطق ترور و وحشی گری مدعیان حقوق بشر نمی شوند.

در قسمتی از این بیانیه آمده است: از شعب ابواطالب آموخته ایم که تکیه گاه مان جز خدا نباشد! اکنون در شکوه و جلال بدر و خیبر ایستاده ایم و بر صراط مستقیم گام می نهیم.

بیانیه تشکل های مذهبی بانوان شهرستان مهدیشهر در پایان ضمن دعوت از همه امت حزب الله برای حضور دشمن شکن و مشارکت حداکثری پای صندوق های رای، خطاب به همه کاندیداها تاکید می کند: در انتخابات با مشی اخلاق مدارانه و دوری از تهمت های ناروا و نا امید کردن مردم و آب در آسیاب دشمن ریختن دوری کرده ودر رقابت سالم به تکلیف شرعی خود عمل کنند.