به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام رحمت الله عروجی در اولین همایش تجلیل از میزبانان روحانی در شهرستان لردگان گفت: مردم لردگان همگام با تمام کشور با شور و هیجانی که در روز 12 اسفند بوجود خواهند آورد، نشان می دهند که تبلیغات منفی رسانه‌های بیگانه اندک تاثیری بر حضور آنان در حمایت از آرمان های انقلاب و امام(ره) ندارد.

وی حضور مردم در انتخابات را بیمه‌کننده ارزش‌ها و عظمت‌های انقلاب اسلامی برشمرد و افزود: تمام رسانه‌های بیگانه با تبلیغات کور کورانه خود تلاش می‌کنند تا به هر نحو ممکن حضور آگاهانه ملت ما را در انتخابات 12 اسفند کمرنگ جلوه دهند در حالی که 12 اسفند روز عظمت و اقتدار و بزرگی این ملت است.

مشاور استاندار در امور روحانیون چهارمحال وبختیاری تصریح کرد: دشمنان با توجه به هجمه های تبلیغاتی که به راه انداخته اند ستون های اصلی و ارزش‌های اصیل انقلاب و نظام اسلامی را هدف قرار داده اند و حضور سیل آسای مردم در پای صندوق‌های رأی بار دیگر پاسخی هوشیارانه و در عین حال دندان شکن به اقدامات ناشیانه و بی اساس دشمنان است.

سرپرست اداره کل تبلیغات اسلامی چهارمحال وبختیاری ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران با پایبندی به خط ولایت و پشتیبانی ملت غیور و با خون میلیون ها شهید بدست آمده پس ما باید در حفظ و پاسداری از آن کوشا بوده و باحضور خود در چنین روزهایی به استکبار جهانی بفهمانیم که مردم ایران هیچ وقت زیر بار جور وستم آنان نخواهند رفت.

عروجی در ادامه ولایتی بودن واصلح بودن را از خصوصیات یک نماینده خوب دانست و تاکیدکرد: دشمنان ماتلاش مضاعفی دارند تا بین گروه های سیاسی تفرقه بیندازند و مردم باید با بصیرت و بینش خود توطئه های دشمنان را خنثی می کنند.

