676 هزار تعرفه رای در خراسان جنوبی توزیع شد

غلامرضا طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: بیش از دو برابر نیاز شهرستانها تعرفه اخذ رای در حوزه های انتخابیه استان توزیع شده است.
جانشین ستاد انتخابات خراسان جنوبی بیان کرد: 474 هزار و 73 نفر در خراسان جنوبی واجد شرایط رای دادن هستند.
وی از برپایی 567 شعبه اخذ رای در چهار حوزه انتخابیه استان خبر داد و گفت: بیش از 318 هزار نفر آموزش به دست اندر کاران انتخاباتی در استان ارائه شده است.
طاهری گفت: چهار هزار و 560 نفر در این دوره های آموزشی حضور داشته اند.
وی بر حضور حداکثری مردم در پای صندوقهای رأی تاکید کرد و یادآور شد: انتخابات حق مردم و وظیفه ملی و دینی آنهاست.
جانشین ستاد انتخابات خراسان جنوبی با بیان اینکه تا کنون شش نفر از ادامه رقابت در انتخابات مجلس نهم در استان انصراف داده اند، تصریح کرد: ادامه رقابت بین 29 کاندیدا انجام می شود.
وی با اشاره انصراف غیر رسمی یکی دیگر از کاندیداها در استان گفت: هنوز این انصراف ثبت رسمی نشده است و در صورت ثبت رسمی اعلام خواهد شد.
طاهری با اشاره به اینکه آمار تخلفات در انتخابات تا کنون در استان بسیار ناچیز بوده است، بیان داشت: تذکرات لازم در این زمینه به داوطلبان داده شده و و این تخلفات در حدی نبوده که کار را از مسیر خارج کند.
داوطلبین انتخابات مجلس نهم در خراسان جنوبی برای تصاحب چهار کرسی بهارستان با یکدیگر رقابت می کنند.
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