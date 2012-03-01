شورای ساماندهی تشکل های قرآنی در خراسان رضوی تشکیل شد

حجت الاسلام محمد رضا مجتهدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دارالقرآن تبلیغات اسلامی استان در راستای عمل به وظیفه ذاتی خود و عینیت بخشیدن به منویات مقام معظم رهبری و ابلاغیه ایشان به ریاست جمهوری پیرامون تقویت فعالیت های قرآنی، شورای ساماندهی تشکل های قرآنی را تشکیل داده و فعال می کند.

وی بیان کرد: این شورا به منظور نظارت، ارزیابی، ساماندهی و حمایت از 270 موسسه قرآنی شهری و خانه قرآن روستایی استان که زیر نظر واحد دارالقرآن استان فعالیت می کنند، تشکیل شد.

حجت الاسلام مجتهدزاده سپس با اشاره به وظایف شورای ساماندهی تشکل های قرآنی بیان کرد: بررسی درخواست و صلاحیت افراد متقاضی، تاسیس موسسه قرآنی شهری و روستایی از وظایف این شورا محسوب می شود.

وی در زمینه اعضای شورا ساماندهی تشکل های قرآنی نیز بیان کرد: اعضای این شورا متشکل از نماینده مدیرکل اداره تبلیغات اسلامی، مسئول دارالقرآن اداره تبلیغات، مسئول حراست اداره تبلیغات، مدیر عامل اتحادیه موسسات قرآنی مردمی، بازرس اتحادیه موسسات قرآنی مردمی خراسان رضوی و دو تن از کارشناسان قرآنی است.

کارشناس امور قرآنی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی تصریح کرد: شورای قرآنی زیر نظر اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی بوده و نظر نهایی آن برای هریک از موسسات قرآنی شهری و خانه های قرآنی روستایی لازم الا اجرا خواهد بود.

اولین دوره تربیت مدرس روخوانی و روانخوانی قرآن کریم برگزار شد

وی سپس با اشاره به اولین دوره تربیت مدرس روخوانی و روانخوانی قرآن کریم بیان کرد: اولین دوره تربیت مدرس روخوانی و روانخوانی قرآن کریم در مرکز آموزش اداره کل تبلیغات اسلامی استان با حضور 22 نفر از منتخبین و برگزیدگان معلمین دوره های تربیت معلم روخوانی و روانخوانی قرآن کریم برگزار شده است.

وی افزود: طرح تربیت مدرس در راستای تربیت و تامین مدرسین کارآمد و مشخص دوره های تربیت معلم قرآن کریم با اخذ آزمون پایانی پایان پذیرفت.

مجتهدزاده بیان کرد: در این دوره فشرده شش روزه که 19 زن و 3 مرد از معلمین دوره های تربیت معلم روخوانی و روانخوانی قرآن کریم در آن شرکت داشتند به فراگیری مباحث آموزشی مانند، مهارت ها و روش های تدریس و کلاسداری، تعلیم و تربیت اسلامی با رویکرد قرآنی، آشنایی با رسم و خط قرآن کریم، آموزش کارگاهی اصول تحلیل و تدریس فنون معلمی پرداختند.