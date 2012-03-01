  1. بین الملل
  2. سایر
۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۴۰

اذعان کلینتون؛

ماهیت مخالفان سوری روشن نیست/ تردیدهایی برای ما به وجود آمده است

ماهیت مخالفان سوری روشن نیست/ تردیدهایی برای ما به وجود آمده است

وزیر خارجه آمریکا به عدم درک صحیح از تحولات سوریه و منابع تامین کننده تسلیحاتی مخالفان سوری اذعان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم، "هیلاری کلینتون" گفت: اوضاع سوریه به هیچ وجه قابل مقایسه با لیبی نیست، زیرا مخالفان لیبیایی در منطقه معینی یعنی بنغازی مستقر بودند و با جامعه جهانی در ارتباط بودند و جنگجویانی در اختیار داشتند.

وی اذعان کرد: پس از اینکه ایمن الظواهری رهبر القاعده از مخالفان سوری حمایت کرد تردیدهایی برای ما درباره ماهیت آنها و منابع تامین کننده سلاحشان به وجود آمده است.

کلینتون گفت: روسیه با توجه به روابط قوی که با نظام حاکم بر سوریه دارد می تواند نقش مهمی در حل بحران ایفا کند و احتمال تغییر موضع روسیه در قبال سوریه پس از انتخابات مارس آینده این کشور وجود دارد.

کد مطلب 1547998

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها