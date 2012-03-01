حضور حداکثری در انتخابات رمز پیروزی مردم ایران

به گزارش خبرنگار مهر، حامد فکوری عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به دلیل این که اگر تفرقه و تنازع و جنگ و درگیری بین پیروان اقشار جامعه و مذاهب باشد؛ تنها راز پیروزی امت اسلامی در برابر توطئه های استکبار جهانی، وحدت آنهاست.

دبیر شورای هیئت‌های مذهبی استان بوشهر افزود: در مدیریت جامعه، فقه به معنای رایج حوزوی آن در کنار سایر علوم اسلامی از قبیل کلام، اخلاق و تفسیر اگر چه مبنا و قاعده کار است؛ اما همه ی معنای مورد نظر را پوشش نمی دهد و منظور از اداره فقهی جامعه و ضمن رعایت احکام شرعی و رعایت مقاصد شرع و توجه به آرمان ها و اهداف متعالی حاکمیت دینی، برای رسید به وحدت کلمه است.

وی ادامه داد: مردم از مدت ها پیش منتظرند که در 12 اسفندماه سال جاری روز جمعه، به پای صندوق ها بروند، و دشمنان نظام برای این که ذهن ها را به جای دیگر متوجه کنند، در رسانه های مزدور خود؛ شعارهای ضد ملت ایران و ضد نظام جمهوری اسلامی سر می دهند، اما گوش ملت ما به این حرف ها بدهکار نیست و در روز اخذ رای، روز امتحان و اقدام و تعیین سرنوشت کشور برای انتخاب اصلح جهت یک دوره ی چهارساله حضور حداکثری خواهند داشت.

فکوری بیان داشت: بهترین کسانی را هم که می شود انتخاب کرد، کسانی هستند که انسان نسبت به آنها اطمینان دارد که وقتی وارد مجلس شورای اسلامی شدند، مورد اعتماد و اطمینانند و خدای نکرده، دچار انحراف و فساد نخواهد شد و برای مردم و اسلام و مسلمین و رفاه امور کشور و پیشبرد اهداف انقلاب و گسترش و تعمیق ارزش های انقلابی، تلاش خواهند کرد و تحت تاثیر دشمن قرار نخواهند گرفت.

وی اضافه کرد: در آستانه هر انتخابات، رهبر معظم انقلاب به فراخور اوضاع، خط اصلی انتخابات را تبیین کرده و رهنمودهایی را خطاب به مسئولان سیاسی، نامزدها، رسانه ها و اقشار و عموم مردم ابراز می کنند.

دبیر شورای هیئت‌های مذهبی استان بوشهر به بیانات مقام معظم رهبری که بر لزوم حفظ اخلاق انتخاباتی و پرهیز از تخریب دیگران به طور ویژه تاکید کردند و فرمودند: انتخابات باید سالم باشد، رقابتی باشد، رقابت غیر از خصومت است و رقابت غیر از تهمت زنی متقابل است؛ این ها را باید همه مواظب باشیم، رقابت این نیست که کسی اثبات خود را متوقف بر نفی دیگری بداند.

وی تصریح کرد: دعوت به توحید کلمه و کلمه توحید، اساسی ترین دعوت اسلامی به شمار می رود و آموزه های قرآنی ضمن تاکید بر مرزبندی و جدا کردن صفوف از کفار و معاندان، به رفتار توام با رحمت و رافت و وحدت و الفت میان مسلمانان توصیه می کند و مسلمانان را به اتحاد حول محور" حبل الله " فرا می خواند.

دبیر شورای هیئت‌های مذهبی استان بوشهر در ادامه اظهار داشت: اصلح کسی است که به حال قشرهای محروم و مستضعف دل بسوزاند و هم به ترقی و پیشرفت و توسعه ی اقتصادی و غیر اقتصادی بیندیشد و بهترین از لحاظ ایمان، اخلاص، امانتداری و از لحاظ دینداری و آمادگی برای حضور در میدان های انقلاب؛ دردشناس ترین و دردمندترین نسبت به نیازهای مردم هستند را انتخاب کنند.

وی به نقش انقلاب اسلامی ایران در بیداری مردم مستضعف جهان اشاره کرد و اضافه کرد: انقلاب اسلامی حرکتی بسیار مهم در جامعه ی جهانی به شمار می آید و امام خمینی (ره) انقلابی را رهبری کرد که جهان را لرزاند و در عصری که جاهلیت مدرن همه جا را فرا گرفته بود و چشم امید بشریت کعبه آمال خود را در بلوک شرق و غرب جستجو می کرد؛ ناگهان انقلاب اسلامی مانند خورشید تابان، مردم را با نور اسلام بیداری بخشید و این رستاخیز اسلامی است که جان های مرده را بیدار کرده و زمینه را برای روزی آماده می سازد.

فکوری افزود: انقلاب شکوهمند اسلامی ایران افق جدیدی را به سوی بشریت گشود و با به چالش کشیدن تئورهای پوچ و خیالی کسانی مانند " مارکس " جان های بشریت را به نور اسلام زنده کرد و حیاتی دوباره بخشید.

دبیر شورای هیئت‌های مذهبی استان بوشهر ادامه داد: هوشیاری ملت یکی از آن عرصه های مهم است لذا بایستی ملت ایران و به خصوص مردم ولایتمدار استان بوشهر هوشیاری به خرج بدهند و بدانند که این یکی از همان امتحان ها، عرصه های کارآمدی و یکی از همان پیچ هایی است که از غفلت ما در آنجا ممکن است دشمن استفاده کند و ضربه به ما بزند.

فکوری گفت: شرکت و حضور حداکثری مردم ایران در روز انتخابات و انتخاب اصلح، رمز پیروزی بر دشمنان نظام است و سبب عقب نشینی آنان را برای همیشه فراهم می سازد.

وی افزود: مقاومت 33 ساله جمهوری اسلامی ایران در برابر باج خواهی و زورگویی آمریکا و متحدانش، ایران اسلامی را به پرچمدار مبارزه با سلطه جهانی و یک الگوی موفق برای حرکت های آزادی خواهانه و استقلال طلبانه تبدیل کرده است؛ به گونه ای که امروز، نهضت های اسلامی در جهان اسلام، با الهام گرفتن از 33 سال ایستادگی و مقاومت ایران اسلامی، به حرکت خود ادامه می دهند و جمهوری اسلامی ایران را عقبه استراتژیک و نمونه موفق و پیشتاز برای جنبش های مقاومت می دانند.