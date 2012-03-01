اخبار کوتاه ورزشی گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات دارت قهرمانی کشور جانبازان شیمیایی درچهار بخش مختلف در سالن یاوران مهدی شهر چابهار برگزار شد.

این مسابقه با شرکت 90 نفر از21استان برگزار شد که موسی جندقی ورزشکار شایسته استان در بخش جانبازان شیمیایی متوسط به مقام قهرمانی دست یافتند و تیم استان گلستان هم در قسمت تیمی بعد از تیم تهران به مقام نایب قهرمانی مسابقات دست یافت.

درخشش جودوکاران گلستان

در مسابقات جودو که در بانکوک و به میزبانی تایلند برگزار شد، در فرم ناگه نو کاتا نیز کاتاروهای کشورمان روی سکوهای دوم و سوم ایستادند.

تیم اول ایران در این کاتا با ترکیب محمد علی نودهی و امیر فرزانه حصاری جودوکاران استان گلستان به روی تاتامی رفت که در پایان با کسب امتیاز439موفق به کسب نشان نقره شد.

در این فرم ژاپن با امیتاز 471 روی سکوی قهرمانی ایستاد و مدال برنز هم به تیم دوم ایران با ترکیب حمید رضا کریمی وفتح الله فریدی وثوق با امتیاز 434 به مدال برنز شدند

در این مسابقات امید سوقی ، محمد عسگری و دردی محمد قربان پور توانستند مقام سوم را کسب کنند.

درخشش در مسابقات انتخابی کیک بوکسینگ

مسابقات انتخابی تیم ملی کیک بوکسینگ فدراسیون رزمی به میزبانی اصفهان برگزار شد تیم اعزامی استان گلستان با 10 رزمی کار در این مسابقات توانست 3 مدال برنز کسب کند.

در این مسابقات امید سوقی ، محمد عسگری و دردی محمد قربان پور توانستند مقام سوم را کسب کنند.