دو هزار میلیارد تومان در بخش کشاورزی سرمایه گذاری شده است

به گزارش خبرنگار مهر، صادق خلیلیان ظهر پنج شنبه در مراسم بهره برداری از 3294 طرح کشاورزی سراسری در موسسه سرم سازی رازی استان البرز که با حضور دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری کشورمان برگزار شد اظهار داشت: امروز دولت در بخش کشاورزی طرح و پروژهای بسیار مهمی را اجرا کرده که دستاوردها و برکات آن برای همه کشور مشخص و ملموس است.

وی افزود: از سال 84 و با روی کار آمدن دولت نهم توجه به توسعه و تکمیل زیرساخت های کشاورزی در اولویت کار قرار گرفت و امروز ما ثمره این توجه ویژه را می بینیم

عضو هیئت دولت در ادامه از اصلاح سیستم آبیاری کشاورزی به عنوان آرزوی دیرینه دولت و کشاورزان یاد کرد و گفت: با اجرای طرح های زیربنایی در حوزه آب و خاک امروز 1/1 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی با سیستم آبیاری مدرن اداره می شوند که طرح با سرعت در دیگر اراضی کشاورزی و باغداری ادامه دارد.

خلیلیان در ادامه از رشد چشم گیر تولیدات کشاورزی در کشور خبر داد و گفت: در سال 89 ما 107 میلیون تن انواع محصولات کشاورزی تولید کردیم که این رقم در امسال شکسته شد.

وی افزود: در سال 90 ما 118 میلیون تن انواع محصولات کشاورزی تولید می کنیم که این رقم رکوردی بی نظیر در ایران است.

خلیلیان گفت: نرخ رشد کشاورزی در دو سال گذشته 9 درصد بوده است و این نرخ رشد بالای است.

وی ادامه داد: 523 هزار هکتار انواع طرحهای آب و خاک در کشور انجام شده است.