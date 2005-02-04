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۱۶ بهمن ۱۳۸۳، ۱۵:۱۵

اسامي سخنرانان همايش آيين هاي عاشورايي اعلام شد

اسامي سخنرانان همايش سراسري آيين هاي عاشورايي معرفي شد.

به گزارش خبرگزاري مهر يزدان عشيري مدير ارتباطات همايش سراسري آيين هاي عاشورايي سخنرانان همايش و موضوعات سخنراني را به اين ترتيب اعلام كرد: 

- " سنت و نو آوري در تعزيه" توسط دكتر قطب الدين صادقي
-" رابطه بازيگرو تماشاگر در نمايش آييني " توسط دكتر مجيد سرسنگي
-" نمادها و نشانه ها در تعزيه" توسط دكتر حسين ناصر بخت
-" ارزشهاي نمايشي تعزيه" توسط دكتر محمود عزيزي
-"بررسي ساختاري و مضموني مجلس ظهر عاشورا" توسط دكتر اردشير صالح پور
-" تنوع موضوعات و مضامين در تعزيه" توسط داود فتحعلي بيگي
-" بررسي نمايش سزاوارين" توسط رحمت اميني
-" تحليل و بررسي نسخه بي بي شهربانو" توسط سيد مهرداد ضيايي

عشيري همچنين ياد آور شد: همايش آيين هاي عاشورايي از هجدهم بهمن در مجموعه تئاتر شهر آغاز مي شود و در طول برگزاري آن ده مجلس تعزيه ، مجالس نمايشنامه خواني ، نمايشگاه عكس ، شش تئاتر صحنه اي ، اجراي پيش از سي گروه نمايشي آييني  در قالب پرده خواني ، نوحه خواني ، مناقب خواني ، مناجات خواني ، قنبرخواني ، سنج و دمام نوازي و چكچك به اجرا در مي آيد.

کد مطلب 154801

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