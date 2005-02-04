اسامي سخنرانان همايش آيين هاي عاشورايي اعلام شد

به گزارش خبرگزاري مهر يزدان عشيري مدير ارتباطات همايش سراسري آيين هاي عاشورايي سخنرانان همايش و موضوعات سخنراني را به اين ترتيب اعلام كرد:

- " سنت و نو آوري در تعزيه" توسط دكتر قطب الدين صادقي

-" رابطه بازيگرو تماشاگر در نمايش آييني " توسط دكتر مجيد سرسنگي

-" نمادها و نشانه ها در تعزيه" توسط دكتر حسين ناصر بخت

-" ارزشهاي نمايشي تعزيه" توسط دكتر محمود عزيزي

-"بررسي ساختاري و مضموني مجلس ظهر عاشورا" توسط دكتر اردشير صالح پور

-" تنوع موضوعات و مضامين در تعزيه" توسط داود فتحعلي بيگي

-" بررسي نمايش سزاوارين" توسط رحمت اميني

-" تحليل و بررسي نسخه بي بي شهربانو" توسط سيد مهرداد ضيايي

عشيري همچنين ياد آور شد: همايش آيين هاي عاشورايي از هجدهم بهمن در مجموعه تئاتر شهر آغاز مي شود و در طول برگزاري آن ده مجلس تعزيه ، مجالس نمايشنامه خواني ، نمايشگاه عكس ، شش تئاتر صحنه اي ، اجراي پيش از سي گروه نمايشي آييني در قالب پرده خواني ، نوحه خواني ، مناقب خواني ، مناجات خواني ، قنبرخواني ، سنج و دمام نوازي و چكچك به اجرا در مي آيد.