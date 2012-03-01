هشدارهای زیست محیطی به کاندیداها/حرکت لکه های نفتی در دریای خزر

به گزارش خبرنگار مهر، حوزه محیط زیست در هفته ای که رو به پایان است، شاهد اخبار و رویدادهای مختلفی بود که چکیده ای از مهمترین این خبرها را مرور می کنیم.

کاهش بارش در روزهای پایانی زمستان/ 90 درصد بارندگی نرمال دریافت شد

این هفته مدیر مرکز ملی خشکسالی سازمان هواشناسی با اعلام اینکه در روز های باقیمانده از اسفند کاهش بارش در اقصی نقاط کشور پیش بینی می‌شود گفت: از ابتدای پاییز تا کنون میانگین بارندگی در کل کشور معادل 5/126 میلیمتر بوده که این مقدار 90 درصد بارندگی نرمال است.

به گفته وی، میانگین بارندگی در سال گذشته در این مدت در کل کشور معادل 8/102 میلیمتر یعنی 74 درصد بارندگی نرمال بوده است.

رنجبر با بیان اینکه بارندگی نرمال در کشور در دراز مدت در فصول پاییز و زمستان برابر 140 میلیمتر است اظهار داشت:‌ میانگین بارندگی در کل کشور در این فصول تا کنون نسبت به سال گذشته 16 درصد افزایش داشته است.

مدیر مرکز ملی خشکسالی سازمان هواشناسی تصریح کرد: در پاییز و زمستان امسال استانهای هرمزگان، بوشهر، ایلام ، کرمان و خوزستان میانگین بارندگی بسیار کمتری از نرمال دریافت کردند.

به گفته وی، استانهای تهران، سمنان و گلستان در این مدت بارندگی بیش از شرایط نرمال دریافت کرده اند.

مجلس آینده شورای عالی محیط زیست را ابقاء کند

یک استاد دانشگاه این هفته با بیان اینکه انحلال شورای عالی محیط زیست بدترین ضربه‌ای بود که ازحدود هشت سال پیش به پیکره محیط زیست کشور وارد شده گفت: ابقا این شورا مهمترین کاری است که نمایندگان مجلس نهم می‌توانند برای محیط زیست انجام دهند.

اسماعیل کهرم افزود: نامزدهای نمایندگی مجلس باید بدانند در حال حاضر مسائل زیست محیطی از مطالبات و دغدغه های اصلی مردم است بنابراین برای انتخاب شدن بایستی برنامه های زیست محیطی ارائه دهند و این مطالبات را جدی بگیرند.

به گفته وی، بسیاری از وعده های انتخاباتی مانند ساخت جاده در جنگل ابر، احداث سد در بالادست تالابها، احداث پالایشگاه و کارخانه در کنار مناطق حفاظت شده و عبور خطوط گاز از مجاورت این مناطق برای رسیدن به یک روستا شاید در دهه های گذشته که مردم نسبت به محیط زیست خود حساس نبودند برای یک نماینده تبلیغ محسوب می شد اما امروز با توجه به شناخت و آگاهی که مردم نسبت به اهمیت محیط زیست دارند اینگونه شعار ها تأثیر منفی بر انتخاب نمایندگان می گذارد.

کاندیداهای مجلس هشتم دست کم شعار زیست محیطی بدهند

این هفته مدیرجامعه جنگلبانی گفت: نمایندگان باید بدانند داشتن شرایط اولیه زیستن یعنی هوای پاک، آب پاک و خاک پاک برای مردم مهمتر از داشتن امکانات زندگی است و در حقیقت وقتی شرایط اولیه زیستن بحرانی باشد امکانات ثانویه دردی دوا نمی‌کند.

کاظم نصرتی با بیان این مطلب افزود: در 50 سال اخیر اگرچه اقدامات زیادی برای محیط زیست انجام شده و اعتبارات زیادی هزینه شده است اما در حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی موفق نبوده ایم و همواره به سمت تخریب این منابع پیشرفته رفته ایم.

به گفته نصرتی، متأسفانه کاندیداهای مجلس حتی شعارهای تبلیغاتی هم در زمینه حفظ محیط زیست نمی دهند و هیچ گاه برنامه مشخصی برای محیط زیست ندارند که این نشان دهنده جایگاه ضعیف محیط زیست نزد مسئولان و نداشتن اعتقاد به حفاظت ازمنابع طبیعی است.

وی با انتقاد از نمایندگان دوره های پیشین مجلس گفت: مجلس هشتم مصوبات و قوانین ضد زیست محیطی بسیاری در کارنامه خود دارد که دادن مجوز به چاههای غیر مجاز بدترین آنها بود البته اصلاحاتی که در برخی قوانین صورت گرفت مانند اصلاحیه قانون معادن و یا لایحه جامع منابع طبیعی نیز دست کمی از این قانون نداشتند.

مجلس هشتم بر اجرای مواد زیست محیطی نظارتی نداشت

عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل و مرتع گفت: مجلس هشتم نظارت شایسته ای بر حسن اجرای مواد زیست محیطی برنامه چهارم نداشت و هیچ یک از مواد زیست محیطی این برنامه به طور کامل اجرا نشد.

محمد درویش ا فزود: بسیاری ازمواد زیست محیط برنامه چهارم به دلیل عدم نظارت صحیح مجلس هشتم مانند ماده 59 که دولت را موظف به ارزشگذاری منابع طبیعی کرده بود معطل ماند.

به گفته وی، یکی از بدترین طرحهای ضد محیط زیست که در مجلس هشتم تصویب شد مجوز دادن به افرادی بود که تا سال 1385 چاههای غیر مجاز حفر کرده بودند که از یک سو موجب افت آبهای زیرزمینی و فرونشست زمین می شود و از سوی دیگر بی قانونی و تجاوز به منابع طبیعی را ترویج می کند.

به اعتقاد درویش، تصویب چنین طرحهایی به متجاوزان به عرصه های طبیعی اطمینان خاطر می دهد که مسئولان و نماینگان کشور بالاخره در مقابل تخلفات آنها کوتاه می آیند.

عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل و مرتع اظهار داشت: نمایندگان مجلس هشتم کمترین پرسش و استیضاح را در دوره نمایندگی خود از مسئولان محیط زیست و منابع طبیعی کشور داشتند و با وجود سقوط 61 پله ای شاخصهای محیط زیست در کشور در طول 6 سال گذشته حتی یک بار هم از اختیارات قانونی خود حداقل برای روشن شدن برخی کوتاهی ها استفاده نکردند.

اعتبار نجات دریاچه ارومیه به 100 میلیارد تومان می رسد

رئیس سازمان حفاظت محیط زیستاین هفته اعلام کرد: برای اجرای طرح انتقال حوزه به حوزه آب برای نجات دریاچه ارومیه امسال 25میلیارد تومان اعتبار گذاشته شد که با پیگیریهای صورت گرفته و دستور مساعد رییس جمهور این میزان به بیش از 100 میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

محمد جواد محمدی زاده با اشاره به مطالعات صورت گرفته در مورد تالابهای کشور افزود: بر این اساس یک مطالعه یکپارچه مدیریتی برای هر کدام از تالابهای کشور در دستور کار قرار گرفت که در این راستا مطالعه روی تالابهای زریوار، شادگان، هورالعظیم، هامون و دریاچه ارومیه انجام شد.

وی اظهارداشت: با انجام مطالعات صورت گرفته چندین راهکار برای نجات دریاچه ارومیه در نظر گرفته شد که یکی از آنها انتقال آب حوزه به حوزه بود که قرار است اعتبار آن با دستور مساعد رئیس جمهور افزایش یابد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: همچنین وزارت جهاد کشاورزی از محل تسهیلاتی که شبکه بانکی برای اصلاح روشهای آبیاری می دهد، مبلغ 264 میلیارد تومان برای اصلاح روشهای آبیاری در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه تخصیص داد که به استانها نیز ابلاغ شد.

حرکت لکه‌های نفتی در دریای خزر از آذربایجان به سمت ایران

این هفته معاون دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با اعلام اینکه جمهوری آذربایجان به مسائل زیست محیطی دریای خزر هیچ توجهی ندارد گفت: عکسهای ماهواره‌ای نشان می‌دهند لکه های نفتی به طول 110 کیلومتر از این کشور به سمت ایران در حرکت است.

عبدالرضا کرباسی افزود: این لکه ها تهدیدی جدی برای محیط زیست خزر محسوب می شوند و جمهوری آذربایجان باید به این گونه مسایل توجه کند تا فعالیتهای آنها مشکلات زیست محیطی برای کشورهای همسایه ایجاد نکند.

به گفته وی، البته این لکه های نفتی در ظاهر درآبهای خزر دیده نمی شود زیرا در طول حرکت به تدریج به زیر آب می رود از این رو به استانهای ساحلی کشور از جمله گلستان ، مازندران و گیلان اعلام کرده ایم تا شرایط را به طور مداوم پایش و وضعیت را اعلام کنند.



