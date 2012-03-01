درگفتگو بامهر مطرح شد: رویکرد جدید اصولگرایان در مجلس نهم از زبان حسین فدائی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فدایی عضو کمیسیون اصل نود، عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان، دبیر کل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی و رئیس کمیته بررسی پرونده اختلاس 3000 میلیاردی در کمیسیون اصل نود با حضور در خبرگزاری مهر با خبرنگاران این خبرگزاری درباره مسائل سیاسی روز، وحدت در جبهه متحد اصولگرایان و بررسی پرونده اختلاس 3000 میلیاردی گفتگو کرد.

در آغاز این مصاحبه حسین فدایی در واکنش به این سئوال که پاسخ شما نسبت به اظهارات اخیر برخی که معتقدند فهرست جبهه متحد با نظر شما ارائه شد و این شما بودید که از حضور عده ای در این لیست جلوگیری کردید چیست گفت: بیان این مواضع در این شرایط قطعا غیر اخلاقی و غیر قانونی است و شاید پاسخ دادن به آن ضرورتی نداشته باشد. زیرا معتقدم ما باید در شرایط کنونی به دنبال تبیین و اثبات مواضع خود باشیم نه تخریب دیگران. اگر افرادی فکر می کنند به این وسیله می توانند جایگاهی در جامعه ایجاد کنند در اشتباهند زیرا مردم با بصیرتی که دارند متوجه این نوع تخریب ها می شوند و اساسا این نوع اتهام توهین به بقیه تصمیم گیران است.

خیلی ها به دنبال این بودندکه در جبهه اصولگرایان وحدت شکل نگیرد چون نان خود را در تفرقه اصولگرایان می بینند.

وی گفت: موضع جمعیت ایثارگران در این دهه کاملا روشن و شفاف است ما راهبرد وحدت را پیش گرفته ایم و مطمئن بودیم که این مسیر برای ما هزینه دارد این نوع اظهارنظرها هم از نوع همین هزینه هاست. از زمانی که وارد شدیم می دانستیم باید هزینه پرداخت کنیم خیلی ها به دنبال این بودندکه در جبهه اصولگرایان وحدت شکل نگیرد چون نان خود را در تفرقه اصولگرایان می بینند.

دبیرکل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در خصوص نحوه چینش فهرست جبهه متحد اصولگرایان نیز گفت: کسی نمی تواند بگوید دنبال وحدت است اما روی حرف خود ایستادگی کند. ما در مسیر وحدت با حفظ اصول و شاخص های اصولگرایی باید روی سلایق تنزل موضع داشته باشیم. ما حاضر بودیم برای تحقق این هدف هزینه های سنگین از جمله رفتن آبرویمان بپردازیم.

فدایی ادامه داد: اگر وقت بیشتری داشتیم می توانستیم با دقت بیشتری درباره فهرست جبهه متحد تصمیم گیری کنیم و مطمئنا آثار بهتری در پی داشت، بنابراین آنچه نسبت به فهرست ارائه شده تصمیم گیری شد می توانست بهتر از این باشد ولی نباید با سوال و ابهام این فهرست را دچار خدشه کرد.

وی ادامه داد: من و آقای زاکانی حتی برای رسیدن به وحدت و همگرایی بیشتر داوطلبانه اعلام آمادگی کردیم از فهرست خارج شویم تا کسانی دیگر به جای ما بیایند تا بازدارنده از ارائه چند لیست در بین اصولگرایان شود و حوزه شمول وحدت بیشتر و تداوم آن فزونتر باشد اما دوستان به خاطر کمبود وقت موافقت نکردند.

ارائه فهرست های متفرق اصولگرایی منطقی، تشکیلاتی و اخلاقی نیست

نماینده تهران در مجلس تاکید کرد: اساس شکل گیری وحدت در جبهه متحد سهمیه بندی نبوده است بلکه اساس کار ما رعایت ضابطه ها، ارزش های اصولگرایی و شاخصه ها بود و هر کسی با این شرایط متناسب بود و مطابقت داشت در فهرست گنجانده شد. اینکه عده ای به دلیل اینکه چون عضو جمعیت ایثارگران یا رهپویان انقلاب اسلامی و یا جبهه پیروان هستند که در فهرست جبهه متحد اصولگرایان حضور ندارند در اقدامی فهرست جدید ارائه کنند به نظر منطقی و تشکیلاتی و اخلاقی نیست و ما درست نمی دانیم اما به هر حال نمی شود مانع کسی شد.

فدایی در پاسخ به این سئوال که فردای پس از انتخابات تشکل ها و گروهای سیاسی چه وظیفه ای بر عهده دارند، گفت: وظیفه همه این است که قانون را رعایت کنیم. نامزدها، گروه ها و حامیان آنها باید معیارهای اخلاقی را رعایت کنند و به قانون پایبند باشند قطعا در عرصه رقابت کدورت هایی ایجاد می شود همه باید این سعه صدر و ظرفیت را داشته باشند که در یک محیط دوستانه و برادرانه کار را ادامه دهند. بنده خودم در هر صورت تلاش می کنم بعد از انتخابات به رقبا سر بزنم.

این کاندیدای جبهه متحد اصولگرایان در انتخابات مجلس نهم درباره مهمترین مسئله ای که مجلس آینده پیگیر آن باشد نیز گفت: مجلس و نمایندگان باید به دریافت و در مشترکی نسبت به فعالیت مجلس برسند و مهمترین آن تحلیل مشترک از اوضاع داخلی، منطقه و بین الملل است.

نیازمند به یک رویکرد تحول خواهی در مجلس آینده هستیم

وی گفت: ما نیازمند به یک رویکرد تحول خواهی در مجلس هستیم که بر اساس آن سرفصل جدیدی برای امور مختلف کشور رقم بزند. باید با استفاده از تجربه 33 ساله انقلاب و شکل گیری بیداری اسلامی که یک تمدن بزرگ اسلامی را رقم می زند ظرفیت انقلاب و نظام را ارتقا بخشیم.

شروع کار احمدی نژاد خوب بود تلاش دولت در طرح تحول اقتصادی روند تعامل با ملت در کشور امید ایجاد کرد. می توانستیم این رویکرد را به الگو تبدیل کنیم اما متاسفانه عوامل مختلفی باعث شد این روند الگو نشود

فدایی ادامه داد: فصل نویی که از آن نام می برم از زمان انتخاب آقای احمدی نژاد شروع شد و مردم خواستار آن بودند اما نتوانستیم آن را تبدیل به گفتمان کنیم. هم اکنون نیاز داریم که این تحول خواهی به مطالبات عمومی مردم تبدیل کنیم. شروع کار احمدی نژاد خوب بود تلاش دولت در طرح تحول اقتصادی روند تعامل با ملت در کشور امید ایجاد کرد. می توانستیم این رویکرد را به الگو تبدیل کنیم اما متاسفانه عوامل مختلفی باعث شد این روند الگو نشود به طوریکه در برخی از موارد به صورت نقطه ای و محدود عمل شد.

نماینده تهران گفت: تلاش ما این است که در صورت ورود اکثر اصولگرایان به مجلس نهم این رویکرد به آنها منتقل شود و به برداشت مشترکی در موضوعات مختلف برسیم باید بتوانیم دولت و دیگران را هم در این مسیر همراه کنیم. معتقدم می توان از ظرفیت احمدی نژاد در این مسیر استفاده کرد. در صورتیکه رئیس جمهور با ما همراه نشود در یک سال باقیمانده از کار دولت، تنها سرعت ما کم می شود اما مطالبه عمومی بر جای خود است و می توانیم روی آن کار کنیم. این کار روحیه انقلابی می خواهد و افراد باید جرات تصمیم گیری داشته باشند.

فدایی در خصوص علل تغییر ریاست مجلس هشتم و ریاست لاریجانی بر این مجلس حاضر به پاسخگویی نشد و گفت: بعد از انتخابات پاسخ می‌دهم.

وی در رابطه با علت عدم موافقت مجلس با استیضاح وزیر اقتصاد هم حاضر به پاسخگویی نشد و اظهار داشت: من هر سوالی که در آستانه انتخابات جنبه تخریبی داشته باشد را مصلحت نمی‌دانم جواب دهم ، البته در قضیه استیضاح دیدگاه من روشن بود، کمیسیون هم دیدگاه روشنی داشت من مسئول کارگروه بودم و گزارش کمیسیون اصل نود از اختلاس را تهیه کردم.

کمیسیون اصل نود با حسینی و بهمنی برای تغییر برخی مسئولان متهم تفاهم کرده بود

فدایی در خصوص گزارش این کمیسیون از اختلاس 3000 میلیاردی عنوان کرد: گزارش ما ابعاد مختلف داشت که شامل آسیب‌شناسی روش‌ها، سیستم ها، مدیریت اقتصادی ، فساد و عاملین اصلی فساد می‌شد. مجموعه گزارش ما بیش از این که به افراد بپردازد به اصلاح پرداخته بود. تفاوتی ندارد که چه کسی مدیر اقتصادی کشور باشد اگر این اصلاحات صورت نگیرد مشکلات موجود تکرار می‌شود.

وی ادامه داد: با رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد قبل از این که به صحن علنی مجلس بیاید تفاهم کردیم که یک سری از اصلاحات در زمینه روش‌ها، سیستم‌ها و تغییر برخی مسئولان صورت بگیرد اما متاسفانه هنوز این اصلاحات به اندازه کافی صورت نگرفته است.

دبیرکل جمعیت ایثارگران گفت: دوست داشتم متولیان امر اعم از دولت و مجلس پای این اصلاح بیایند تا به نتیجه برسد. در همین رابطه با رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد قبل از این که به صحن علنی مجلس بیاید تفاهم کردیم که یک سری از اصلاحات در زمینه روش‌ها، سیستم‌ها و تغییر برخی مسئولان صورت بگیرد اما متاسفانه هنوز این اصلاحات به اندازه کافی صورت نگرفته است.

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس تاکید کرد: به نظر کمیسیون اصل نود ترکیب هیات مدیره بانک‌ها اشکالات قانونی داشت. بعضی از اعضای هیات مدیره اهلیت این کار را نداشتند و بعضی دیگر نیز به خاطر مسئولیت‌های متعدد وقتی این کار را نداشتند.

وی با تاکید بر اینکه برخی نمی خواهند اجازه دهند این اصلاحات انجام شود، گفت: اقتصاد ما آبستن حوادث است با توجه به نوسانات بازار ارز و طلا در چند هفته اخیر در مقطع کنونی یعنی پایان سال که بازار دنبال بهانه افزایش قیمتها است نمی توانم بیش از این مسئله اختلاس را باز کنم.

نماینده تهران افزود: آسیب شناسی این مطالب را در مقطع کنونی به صلاح نمی‌دانم. با وجود اینکه بیان این مطالب رای زیادی را برای من در آستانه انتخابات جلب می کند اما بیان این گونه مطالب را به مصلحت کشور ندانسته و برای خود حرام می‌دانم.

کمیسیون اصل نود و مجلس جلسات سنگینی را برای ساماندهی بازار ارز و سکه برگزار کردند

فدایی در خصوص علت عدم موضع‌گیری جبهه متحد اصولگرایان در رابطه با مشکلات اقتصادی کشور گفت: مقدمات وحدت در جبهه متحد انرژی زیادی از ما گرفت و در صحنه اجرا و عمل دیر وارد شدیم. این انتقاد قابل قبول است اما جبهه متحد در رابطه با مشکلات اقتصادی مردم غفلت نکرد. در آن زمان موضع‌گیری کردیم و اقداماتی را هم انجام دادیم اما اقدامات ما بیشتر غیررسانه‌ای بود. یکی از دلایل اقدامات غیررسانه‌ای ما این بود که بازار ملتهب بود و حرف‌های نسنجیده باعث تحریک بازار می‌شد لذا باید مدیریت دقیقی صورت می گرفت.

وی ادامه داد: به نظرم کمیسیون اصل 90 و مجلس دقیق‌ترین رفتار را در این موضوع داشت. ما با دقت جلسات سنگینی را دنبال کردیم و با مسئولین اقتصادی کشور جلسات سنگینی را برگزار کردیم تا این مقدار آرامش البته با همکاری دولت به وجود آمد.

دبیرکل جمعیت ایثارگران تصریح کرد:‌ زمانی که یک رویداد حالت بحران به خود می‌گیرد تفرق آرا به این بحران ضربه می‌زند باید سریعاً به وفاق رسید تا از بحران عبور کرد، دستیابی به وفاق در این مرحله بسیار سخت است.

وحدت اصولگرایان انرژی زیادی از ما گرفت/ برنامه های جبهه متحد دیر اعلام شد

عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان در خصوص اعلام دیرهنگام دیدگاه‌ها و برنامه‌های این جبهه گفت: وحدت اصولگرایان وقت و انرژی زیادی از ما گرفت به همین دلیل دیدگاه ها و برنامه‌های جبهه دیر بیرون آمد اما نشان داد که جبهه برنامه دارد.

وی در خصوص لیست‌هایی که از سوی برخی گروه‌ها و احزاب فصلی در آستانه انتخابات ارایه می شود گفت: باید دید به کسانی که لیست‌های یک شبه می‌دهند چقدر می‌توان اعتماد کرد؟‌

فدایی گفت: جبهه متحد اصولگرایان متشکل از شخصیت‌های مورد اعتماد نظام و تشکل‌های با سابقه شفاف شکل گرفته است که مدت‌ها است برای وحدت دور هم جمع‌ شده‌اند. حضور اعضای جامعه روحانیت و جامعه مدرسین و سایر شخصیتهای سیاسی و ملی موجب اعتبار این جبهه است.

وی اظهار داشت: مردم باید عملکرد نامزدها را بررسی کنند که چه مقدار این افراد شاخص‌های اصولگرایی را رعایت کردند، نفس ارایه فهرست مشکلی را حل نمی‌کند مهم این است که چه کسانی از این لیست‌ها حمایت کرده‌اند و چه کسانی در فهرست‌ها حضور دارند و برنامه این افراد برای آینده چیست.

فدایی افزود: ممکن است دقت روی تمام این 30 نفر کاندیدای تهران مشکل باشد باید با افرادی که می‌شناسیم و مورد اعتماد ما هستند در این رابطه مشورت کنیم. در هر صورت فهرست جبهه متحد اصولگرایان مورد حمایت حضرات آیات مهدوی کنی و محمد یزدی قرار گرفته که این امر مهمی است.

انتخابات مجلس شورای اسلامی دو مرحله ای می شود

عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان در خصوص پیش بینی حضور فهرست جبهه متحد اصولگرایان در مجلس آینده گفت: پیش بینی می‌کنم انتخابات در تهران دو مرحله‌ای برگزار شود. در دو مرحله مجموعاً بیش از 70 الی 80 درصد از نامزدهای فهرست جبهه متحد وارد مجلس خواهند شد.

مشارکت در کل ایران 60 درصد، مشارکت در تهران 40 در صد

فدایی با بیان اینکه در مرحله اول نیز حدود بیش از 60 درصد از نامزدهای جبهه متحد به مجلس وارد خواهند شد خاطرنشان کرد: در سراسر کشور مشارکت مردم در انتخابات بیشتر از 60 درصد خواهد بود. در تهران نیز امیدواریم این مشارکت بالای 40 درصد باشد.

اصولگرایان در مجلس هفتم جهت‌گیری تحول‌خواهی داشتند

وی در خصوص مجلس هفتم گفت:‌ اصولگرایان در مجلس هفتم جهت‌گیری تحول‌خواهی داشتند که نقطه مثبتی برای کشور بود علاوه بر این وفاق نانوشته‌ای هم بین اکثریت اصولگرایان در مجلس هفتم وجود داشت اما زمانی که تحلیل‌ها و برنامه‌ها متفاوت شود و اختلافات شکل گیرد ظرفیت‌ها به تدریج مستهلک می‌شود و خیلی از کارهای مفید و خوب صورت نمی‌گیرد این یکی از آثار منفی اختلاف است.

عضو کمیسیون اصل 90 اظهار داشت: اگر وحدت به معنای جامع‌تری که ما دنبال آن بودیم اتفاق می افتاد می‌توانستیم اقدامات خوبی را سامان دهیم امید ما این است که در میان نمایندگان مجلس نهم بتوانیم از درون انسجام خوبی را سامان دهیم تا نقص‌ها جبران شود.

به خاتمی گفتم بر اساس وظیفه شرعی از شما حمایت می کنیم/ اطرافیان تان از شما عبور خواهند کرد

وی در خصوص برنامه‌ریزی‌های جبهه متحد برای مجلس نهم گفت: اقداماتی را برای برنامه ریزی برای مجلس نهم انجام خواهیم داد اما اینکه آیا ستاد جبهه متحد این اقدامات را برنامه ریزی می‌کند باید گفت ستاد تا انتخابات فعا ل است بعد از انتخابات هنوز تصمیم خاصی برای بقا یا انحلال ستاد اتخاذ نشده است.

دبیرکل جمعیت ایثارگران با بیان اینکه میان کلیت دولت و جریان انحرافی تفاوت قایل هستیم، گفت: از کلیت دولت به لحاظ قانونی و شرعی دفاع می کنیم.

وی افزود:‌ معضلات امروز مخصوص دولت نهم و دهم نیست. در دولت‌های هاشمی و خاتمی نیز این معضلات را داشتیم. در آن زمان هم ما انتقادات خود را صریحاً مطرح می کردیم. حتی در این رابطه بنده به آقای خاتمی گفتم بچه‌های انقلاب تا پایان از دولت قانونی شما به خاطر وظیفه شرعی خود حمایت می‌کنند اما شما بدانید که اطرافیان‌تان از شما عبور خواهند کرد.

فدایی اظهار داشت: ما از دولت‌های قانونی به خاطر احترام به رای ملت و احترام به جایگاه دولت در اداره کشور حمایت می‌کنیم اما کسانی که می‌خواهند از قدرت سوء استفاده کرده و باندی را برای تامین منافع خودشان و نه منافع ملت تشکیل داده‌اند مورد انتقاد ما هستند.

نگرانی آیت الله مصباح از جریان انحرافی باعث شکل گیری جبهه پایداری شد

وی با اشاره به دیدارش با آیت‌الله مصباح گفت:‌ آیت‌الله مصباح آنقدر نگرانی‌شان از فعالیت‌های جریان انحرافی بالا رفت که درباره فلسفه شکل‌گیری جبهه پایداری این گونه فرمودند: "من نگران شدم که جوانانی که با پشتیبانی ما از دولت حمایت کردند به دامان جریان انحرافی بیافتند به خاطر اینکه معلوم شود اینها جریان انحرافی را قبول ندارند جبهه پایداری شکل گرفت" .

کسانی که جریان انحرافی را توهم می دانند بصیرت سیاسی ندارند

عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان در خصوص اظهارات برخی در این مورد که جریان انحرافی توهم است،‌ گفت: کسانی که انحراف را توهم دانسته و یا قبول ندارند و یا مشکلات را جزئی و فرعی می دانند یا مبانی و شاخص‌های انقلاب و سیره امام و رهبری را قبول نکردند و یا درک و بصیرت سیاسی ندارند. در نتیجه یا همراه انحراف می شوند و یا ساکتین نسبت به انحراف که در هر دو صورت به نفع انحراف است.

وی با اشاره به اظهارات مطهری در خصوص اتفاقاتی که در جبهه متحد برای حذف برخی افراد از فهرست اصلی افتاد گفت: آقای مطهری اطلاع ندارند که چه اتفاقاتی در این مسیر رخ داد و روی توهمات و اطلاعات غلطی که به ایشان داده شده قضاوت می‌کنند.

فدایی افزود: فرایند تصمیم گیری در جبهه متحد به گونه‌ای بود که رفع ابهامات را خود به خود انجام می داد، ما اختلافات را به هیات داوری ارجاع می‌دادیم و به نظر هیات داوری نیز تمکین می کردیم.

وی با بیان اینکه 4 شاخصه ایجابی و 4 شاخصه سلبی برای انتخاب افراد در نظر گرفته شده بود، گفت: شاخصه‌های اثباتی ما اعتقاد به اصل اسلام، انقلاب و نظام اسلامی و ولایت فقیه و شخص ولی فقیه و رهبری بود و شاخص‌های سلبی ضدیت با نظام سلطه، استکبارستیزی، ضد فتنه، ضد انحراف و ضد فساد بود.

دبیرکل جمعیت ایثارگران تاکید کرد: اگر کسی نسبت به فتنه موضع جدی نداشته ما نمی توانستیم او را در فهرست خود جای دهیم. این موضوع شاید این توهم را برای برخی افراد به وجود آورد که خودشان را مصداق موضوع ببینند و نتیجه گیری کنند.

عضو کمیسیون اصل 90 با اشاره به روند پیگیری شکایت‌هایی که از طرف مجلس و کمیسیون اصل 90 به قوه قضائیه فرستاده شده گفت: شکایت‌هایی که براساس ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس به قوه قضائیه فرستاده می‌شود و گزارش‌های کمیسیون اصل 90 که به این قوه فرستاده می شود براساس قانون باید در دستگاه قضائی خارج از نوبت بررسی شود.

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس در خصوص گزارشاتی که از تخلفات دولت به کمیسیون اصل 90 ارسال می شود، گفت: بسیاری از این گزارش‌ها در حد گمانه زنی است. به عنوان مثال داستان تخلف یک میلیاردی دولت که در آستانه انتخابات 88 مطرح شد در کمیسیون اصل 90بررسی شد. این اتهام اشتباه بود. یا در مورد بسیاری از مصوبات دولت گزارشاتی به دست ما می‌رسد که دقیق نیست. بیشتر این مباحث سیاسی و التهاب آور است ولی آنها که از وزن کارشناسی برخوردار است حتما با دقت رسیدگی می شود.

فدایی با بیان اینکه بنده در مقام تطهیر دولت نیستم، گفت: برخی پرونده‌ها به بررسی کارشناسی به کمیسیون اصل 90 فرستاده می‌شود دولت درباره‌اش توضیحاتی قابل توجهی دارد.

وی اظهار داشت: در برخی موارد که تخلفاتی صورت گرفته بود مثل اساسنامه وزارت نفت و تاخیر درتشکیل وزارت ورزش و جوانان کمیسیون اصل 90 به صورت جدی گزارشات مهمی تنظیم کرد.

دبیرکل جمعیت ایثارگران با بیان اینکه پس از ارسال این پرونده‌ها به قوه قضائیه ما وظیفه پیگیری آن را نداریم گفت: البته کمیسیون اصل 90 از قوه قضائیه جویای نتایج کار است اما در دستگاه قضائی ضوابط و آیین‌نامه‌های مربوط به داوری طولانی است. آنجا سرعت عمل مورد نظر نیست.

آیین دادرسی عمومی باید هرچه سریع تر اصلاح شود

وی تاکید کرد: ما یک آیین دادرسی داریم که برای اصلاح آن چندین سال است که اقدامی صورت نمی‌گیرد و دایماً قانون قدیمی تمدید می گردد. این یکی از اشکالاتی است که متوجه مجلس و قوه قضائیه است. مجلس نباید این قانون را تمدید کند. این اصلاح باید هرچه سریعتر انجام شود.

آیین دادرسی ویژه ای برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در کمیسیون اصل نود تدوین شد

در صورتی که آیین دادرسی عمومی اصلاح نشود آیین دادرسی ویژه های را برای رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی دانه درشت به صحن علنی مجلس ارایه می دهیم .

در صورتی که آیین دادرسی عمومی اصلاح نشود آیین دادرسی ویژه های را برای رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی دانه درشت به صحن علنی مجلس ارایه می دهیم .

عضو کمیسیون اصل 90 اظهار داشت: زمانی که پرونده‌های فساد اقتصادی دانه درشت را در کمیسیون اصل 90 بررسی می‌کردیم به این نتیجه رسیدیم که باید آیین دادرسی ویژه‌ای را برای برخورد با مفاسد اقتصادی تدوین کنیم. پیش نویس این قانون در کمیسیون اصل 90 آماده شده بنابر این در صورتی که آیین دادرسی عمومی اصلاح نشود آیین دادرسی ویژه های را برای رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی دانه درشت به صحن علنی مجلس ارایه می دهیم .

وی تاکید کرد:‌ هزینه فساد خیلی پایین است. فساد مالی دانه درشت فسادی است که در نظام اقتصادی کشور اختلال ایجاد می‌کند و از کانون‌های قدرت و ثروت سوء استفاده می کند.

فدایی در خصوص آیین دادرسی ویژه مفاسد اقتصادی گفت: این آیین دادرسی در تعریف فساد اقتصادی، ارتباطش با کانون‌های قدرت و ثروت، افزایش هزینه متخلف، سرعت رسیدگی به این پرونده‌ها و جرایمی که متوجه این تخلفات است اصلاحات جدی دارد.

دبیرکل جمعیت ایثارگران با اشاره به مشکلات آیین دادرسی موجود گفت: در حال حاضر اگر اتهامی متوجه برخی مسئولان در مورد دخالت در اختلاس باشد بررسی این اتهام شاید دو سال طول بکشد، کسی که در آن مسئولیت حضور دارد در طول این دو سال تمام آثار جرم یا فساد خود را از بین می‌برد. باید قانونی تصویب شود که فردی که چنین اتهامات متوجهش است حداقل در آن وزارتخانه یا سازمان خاص مسئولیتی نداشته باشد.

کار آقای محسنی اژه ای در بررسی پرونده اختلاس 3000 میلیاردی بسیار سخت است

وی با اشاره به روند بررسی اختلاس سه هزار میلیاردی در دادگاه گفت: من نمی خواهم در این پرونده حساس مدیریت آقای محسنی اژه‌ای صدمه ببیند. کار آقای محسنی خیلی سخت است چون هم پرونده پیچیده‌ای را در دست دارد هم فشارهای زیادی از بیرون متوجه وی است.

کار آقای محسنی خیلی سخت است چون هم پرونده پیچیده‌ای را در دست دارد هم فشارهای زیادی از بیرون متوجه وی است.

عضو کمیسیون اصل 90 ادامه داد: دیروز گزارش جدید چند صد صفحه‌ای در ادامه بررسی‌های قبلی‌مان از پرونده اختلاس به دست کمیسیون رسید که ابعاد جدیدی از پرونده را تبیین می‌کند.

وی افزود: برای بررسی جامع پرونده اختلاس باید این گزارش‌های جدید را نیز بررسی کرد. این گزارش جامع نیازمند زمان لازم و کافی برای ارایه به مجلس بوده است.

دبیرکل جمعیت ایثارگران در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه نظر شما درباره عدم استعفای مسئولان اقتصادی پس از کشف پرونده اختلاس چیست، گفت: سلیقه و میل من این است که متولیان امر به گونه‌ای رفتار کنند که اعتماد عمومی را جلب کنند تا مردم باور کنند نظام و حکومت در مقام برخورد با این ضایعه جدی است. گاهی این باورمندی جامعه با انصراف و استعفای یک مسئول حاصل می‌شود و گاهی با ماندنش. اما در قضیه اختلاس هیچکدام از این دو امر اتفاق نیافتاد.

مسئولان قوه قضائیه در برخورد با عاملین پرونده اختلاس جدی هستند

فدایی تاکید کرد: مسئولان قوه قضائیه در برخورد با عاملین پرونده اختلاس جدی هستند اما ماهیت پرونده به گونه‌ای است که با توجه به قوانین موجود دست‌ها بسته است.

وی با بیان اینکه کیفرخواست خوبی با دقت و قاطعیت تنظیم شده است، گفت: در این کیفرخواست برای 5 نفر از متهمین حکم فساد فی‌الارض پیش بینی شده است، به خاطر پیچیدگی این پرونده اگر جامعیت در قاضی مربوطه برای بررسی این پرونده وجود نداشته باشد و قاضی فقط به جرم مجرد از آثار و تبعاتش استناد کند حکمی که صادر می‌شود شاید انتظارات را برآورده نکند. به همین دلیل است که تدوین آیین دادرسی ویژه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی اهمیت پیدا می کند.

مسئولان قوه قضائیه در برخورد با عاملین پرونده اختلاس جدی هستند این گونه جرم ها اختلال در نظام اقتصادی و فساد است بنابراین زمینه سازان و حمایت کنندگان از این مجرمان، متخلفان اصلی هستند.

دبیرکل جمعیت ایثارگران افزود: مسئولان قوه قضائیه در برخورد با عاملین پرونده اختلاس جدی هستند این گونه جرم ها اختلال در نظام اقتصادی و فساد است بنابراین زمینه سازان و حمایت کنندگان از این مجرمان، متخلفان اصلی هستند.

وی با تاکید بر لزوم اصلاح درونی دستگاه اقتصادی،‌ گفت:‌ باید در روش‌ها، سیستم‌ها و سامانه‌های اطلاعاتی نظام اقتصادی تحولات جدی رخ دهد تا در نظام بانکی سامانه جامعی ایجاد شود تا مشتری خوب شناسایی شود و اطلاعات آن به دستگاه‌های دیگر ارسال شده و ماهیت مشتری فاش شود این نکته می‌تواند بازدارند بسیاری از جرایم اقتصادی باشد.

فدایی با بیان اینکه جرایم اقتصادی آثار و تبعات وسیعی دارد گفت: این جرایم باعث تضعیف و بی‌اعتمادی مردم به مسوولین، اختلال در نظام اقتصادی می‌شود و نباید آن را جدای از تبعات اجتماعی‌اش بررسی کرد.

مدیریت فرهنگی کشور از کارآمدی لازم برخوردار نیست

وی با انتقاد از مدیریت فرهنگی کشور گفت: مدیریت فرهنگی کشور ضعیف است و از کارآمدی لازم برخوردار نیست.

فدایی افزود: در حوزه فرهنگ برنامه‌های زیادی وجود دارد که اگر اجرا شود بازدارنده بسیاری از تخلفات است، احترام به بیت‌المال، تحکیم خانواده، احترام به کار و تولید ثروت از مهمترین برنامه‌های دینی ما است که می تواند زمینه بسیاری از تخلفات را از میان بردارد.

وی با بیان اینکه ماهیت انقلاب ما فرهنگی است، گفت: نظام سلطه با انقلاب اسلامی در حال تهاجم فرهنگی است. تولید قدرت نرم جمهوری اسلامی مبتنی بر ظهور و بروز فرهنگ است اما مدیران فرهنگی در این راستا گام جدی برنمی‌دارند. اگر فرهنگ ما ارتقا یابد الگوی عملی جامع و کاملی برای جهان اسلام و مستضعفان عالم فراهم می‌شود.