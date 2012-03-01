یک میلیون و 822 هزار واجد شرایط رای در استان کرمان حضور دارد

جواد کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: از این تعداد 155 هزار و 500 نفر رای اولی هستند.

کمالی گفت: انتظار رهبر معظم انقلاب از ملت ایران حضور تمام افراد واجد شرایط در انتخابات است.

وی تصریح کرد: براساس قانون، کلیه متولدین 12 اسفند سال 72 و قبل آن می توانند در انتخابات شرکت کرده و به وظیفه شرعی عمل کنند.

کمالی با اشاره به آمادگی استان کرمان برای برگزاری انتخاباتی آرام و سالم افزود: مردم کرمان مانند همیشه حضوری جاودانی در پای صندوق های رای خواهند داشت.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمان با اشاره به اینکه دشمنان حضور مردم در انتخابات را نشانه گرفته اند گفت: شرکت هر فرد در انتخابات تیری و به قلب دشمنان نظام است و آنها را در رسیدن به نقشه های شوم خود ناکام می گذارد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمان یادآور شد: استکبار جهانی با اعمال تحریم ها و فشارها علیه ایران قصد دارد به نظام ضربه بزند امام مردم همیشه در صحنه ایران با حضور در انتخابات و پشتیبانی از نظام و ولایت فقیه دسیسه های آنها را به ورطه نابودی می کشانند.

وی گفت: مردم در انتخاب فرد اصلح نهایت دقت را به کار گیرند و افرادی را روانه مجلس کنند که ولایتمدار و پیرو ارزش های نظام و انقلاب باشند.

این مسئول گفت: تعداد صندوق رای در استان کرمان هزار و 938 است.

کمالی مدت زمان انتخابات را 10 ساعت اعلام کرد و افزود: رای گیری راس ساعت هشت صبح جمعه 12 اسفند ماه آغاز می شود.