مشارکت حداکثری در انتخابات موجب استحکام ارکان نظام می شود

سعادتمند داوودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آحاد مردم باید با بصیرت و آگاهی در صحنه انتخابات حضور جدی و چشمگیر داشته باشند تا بار دیگر سرافکندگی، یاس و ناامیدی برای دشمنان انقلاب اسلامی به وجود آید.

وی اظهارداشت: بدون تردید در این موقعیت حساس و سرنوشت سازهررای مردم که به صندوق ریخته می شود، چون تیری به سوی قلب دشمن است.

فرماندار بندر انزلی گفت: انتخابات و شرکت در این عرصه سیاسی و اجتماعی برای آحاد ملت ایران یک وظیفه دینی و ملی است.

وی تاکید کرد: اگر مردم نسبت به افراد تائید شده شناخت ندارند باید از افراد دلسوز و متدین تحقیق و به شناخت کاملی از کاندیداها دست یابند.

داوودی در ادامه با بیان اینکه حضور حداکثری مردم و انتخاب فرد اصلح دشمن را مایوس خواهد کرد، یادآورشد: کسی که وارد مجلس شورای اسلامی می شود باید مصالح کشور را به منافع شخصی ترجیح دهد.