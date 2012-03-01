آمار داوطلبان نمایندگی مجلس در آذربایجان شرقی به 177 نفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر ، علیرضا رجبی روز پجشنبه به خبرنگاران گفت: بر این اساس، تعداد 43 نفر از مجموع 295 نفر داوطلب ثبت نام شده در استان انصراف داده اند و 75 نفر نیز توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند.

وی، درباره آخرین وضعیت حوزه انتخایبه تبریز، آذرشهر واسکو نیز گفت: با تغییر وتحولات صورت گرفته در این حوزه انتخابیه، در حال حاضر تعداد 73 نفر با یکدیگر برای تصاحب تعداد شش کرسی مجلس رقابت دارند.

آذربایجان شرقی با جمعیت سه میلیون و 700 هزار نفر دارای 20 شهرستان، 13 حوزه انتخابیه و 19 کرسی در مجلس شورای اسلامی است.

