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۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۱۵

رجبی:

آمار داوطلبان نمایندگی مجلس در آذربایجان شرقی به 177 نفر رسید

آمار داوطلبان نمایندگی مجلس در آذربایجان شرقی به 177 نفر رسید

تبریز - خبرگزاری مهر: دبیر اجرایی ستاد انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در آذربایجان شرقی گفت: با اعلام انصراف تعدادی دیگر از داوطلبان نمایندی مجلس، مجموع افرادی باقی مانده در لیست انتخاباتی استان به عدد 177 نفر رسید.

به گزارش خبرنگار مهر ، علیرضا رجبی روز پجشنبه  به خبرنگاران گفت: بر این اساس، تعداد 43 نفر از مجموع 295 نفر داوطلب ثبت نام شده در استان انصراف داده اند و 75 نفر نیز توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند.

وی، درباره آخرین وضعیت حوزه انتخایبه تبریز، آذرشهر واسکو نیز گفت: با تغییر وتحولات صورت گرفته در این حوزه انتخابیه، در حال حاضر تعداد 73 نفر با یکدیگر برای تصاحب تعداد شش کرسی مجلس رقابت دارند.
 
آذربایجان شرقی با جمعیت سه میلیون و 700 هزار نفر دارای 20 شهرستان، 13 حوزه انتخابیه و 19 کرسی در مجلس شورای اسلامی است.
 
کد مطلب 1548015

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