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۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۲۲

حبیبی در گفتگو با مهر:نامزدها اخلاق انتخاباتی را پس از اعلام نتایج رعایت کنند

حبیبی در گفتگو با مهر:نامزدها اخلاق انتخاباتی را پس از اعلام نتایج رعایت کنند

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی گفت: نامزدهای انتخابات مجلس پس از اعلام نتایج باید به منتخبین مردم تبریک بگویند و به این نکنه هم توجه داشته باشند که می توانند با ارائه برنامه خود را برای انتخابات آینده آماده کنند.

محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه نفس رقابت انتخاباتی را مضر نمی دانم، گفت: البته باید در رقابت ها نامزدها و تشکل های سیاسی فقط خصوصیات و برنامه های خود را ارائه دهند و از تخریب بپرهیزند.

حبیبی همچنین خطاب به نامزدهای انتخابات مجلس نهم گفت: روزجمعه انتخابات مجلس برگزار می شود،  با رای ملت، نمایندگان مجلس در دوره نهم به مدت چهار سال انتخاب می شوند و پس از اعلام نتایج باید نامزدها به منتخبین مردم تبریک بگویند.همچنین نامزدهایی که حائز اکثریت آرا نشدند می توانند خود را برای انتخابات آینده آماده کنند.
 
دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در ادامه سوء استفاده از بزرگان حوزه، بویژه آیت الله مصباح یزدی را مناسب ندانست و افزود: برخی از اعضای جبهه پایداری مطالبی را از آیت الله مصباح یزدی نقل می کنند که در مواردی درست و در مواردی نادرست است.
 
این فعال سیاسی تصریح کرد: فقط هرگاه آیت الله مصباح مواضع خود را بصورت شفاف و صریح بیان کردند باید برروی آن موضوع تکیه کرد.
 
 
کد مطلب 1548016

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