صادرات کالا از استان قزوین به چین افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کشاورز ظهر پنجشنبه در نشست با فعالان اقتصادی که با حضور حسن جمشیدی ها سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت در محل اتاق بازرگانی قزوین برگزار شد با تشریح دستاوردهای سفر هیئت تجاری قزوین به چین اظهارداشت: سفر به این کشور با هدف افزایش صادرات غیر نفتی، تامین تکنولوژی مورد نیاز و ماشین آلات صنعتی و جلب سرمایه گذاری مشترک برای احداث نیروگاه، خط سوم مترو و پتروشیمی صورت گرفت و نتایج ارزشمندی داشت.



وی افزود: خوشبختانه با انعقاد چند قرار داد و امضاء تفاهم نامه برای خرید لوله های گاز، صدور کشمش، پسته و خشکبار و انتقال تکنولوژی به توافق رسیدیم و در بخش توسعه شهری نیز حضور شهرداران قزوین و الوند در بازدید از مبلمان شهری و تاسیسات مدرن ترین شهر جهان الگو برداری و دستاوردهای خوبی برای مدیران نیز در برداشته است.



رئیس اتاق بازرگانی قزوین تصریح کرد: بیش از 31 جلسه رسمی با حضور تجار و بازرگانان قزوین و شهرهای پکن و شانگهای تشکیل شد و گفتنگوی رو در روی فعالان اقتصادی بسیار پر بار و موفقیت آمیز بود.



کشاورز از پیگیری موافقت های انجام شده برای اجرایی شدن امور هم خبر داد و گفت: تمامی موارد توافق شده به صورت مدون و اصولی پیگیری و اجرایی خواهد شد و بزودی زمینه میزبانی از هیئت تجاری چین در استان را فراهم خواهیم کرد.



چین بازار بزرگ مصرف برای تولیدکنندگان ایرانی است



این فعال اقتصادی یادآورشد: کشور چین با داشتن بیش از یک میلیارد و300 میلیون نفر جمعیت علیرغم این که صادرکننده بزرگی بشمار می رود در زمره واردکنندگان و مصرف کنندگان بزرگ دنیا نیز تلقی می شود که با استفاده از این فرصت می توان میزان صادرات کالا از استان قزوین به این کشور را تا حد قابل توجهی افزایش داد.



رئیس اتاق بازرگانی قزوین بیان کرد: در زمینه خشکبار و صنایع دستی بازار بسیار مناسبی در شهرهای مختلف چین وجود دارد که اعزام هیئت ها می تواند در تغییر نگاه تجار و توسعه مبادلات با این کشور کمک کند.



کشاورز تصریح کرد: با سیاست های جدید دولت چین تراکمی از ثروت در این کشور ایجاد شده و بیش از 350 میلیون نفر از جمعیت چین ثروتنمند با قدرت خرید بالا هستند که می توانند کالای لوکس خریداری کنند و ما باید از این فرصت برای صادرات کالاهای ایرانی بیشترین بهره را ببریم.



وی از فعالان اقتصادی و انجمن های صنفی استان خواست با هماهنگی و مشارکت یکدیگر نسبت به راه اندازی مرکز صادراتی در شانگهای اقدام کنند.