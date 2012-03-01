جبهه مردمی فلسطین دمشق را ترک نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزای معا، "ماهر الطاهر" مسئول جبهه مردمی فلسطین گفت: ما به دنبال ترک سوریه نیستیم دیدار من از نوار غزه کوتاه بود و به محل کارم در دمشق باز می گردم.

وی افزود: پس از اینکه همه گروههای میانه رو و افراطی و از جمله ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به بن بست موجود اذعان کردند وحدت و یکپارچگی مواضع در برابر رژیم صهیونیستی بیش از هر زمان دیگر احساس می شود.

الطاهر درباره اختلافات میان فتح و حماس و ادامه آن اظهار داشت: اختلافات سیاسی دو دستگی را بیشتر می کند و نزاع کنونی میان فتح و حماس بر سر قدرت است.