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۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۴۳

ماهر الطاهر :

جبهه مردمی فلسطین دمشق را ترک نمی کند

جبهه مردمی فلسطین دمشق را ترک نمی کند

یکی از اعضای جبهه مردمی فلسطین ضمن تاکید بر ضرورت پایان اختلافات میان گروههای فلسطینی از عدم خروج این گروه از سوریه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزای معا، "ماهر الطاهر" مسئول جبهه مردمی فلسطین گفت: ما به دنبال ترک سوریه نیستیم دیدار من از نوار غزه کوتاه بود و به محل کارم در دمشق باز می گردم.

وی افزود: پس از اینکه همه گروههای میانه رو و افراطی و از جمله ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به بن بست موجود اذعان کردند وحدت و یکپارچگی مواضع در برابر رژیم صهیونیستی بیش از هر زمان دیگر احساس می شود.

الطاهر درباره اختلافات میان فتح و حماس و ادامه آن اظهار داشت: اختلافات سیاسی دو دستگی را بیشتر می کند و نزاع کنونی میان فتح و حماس بر سر قدرت است.

کد مطلب 1548021

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