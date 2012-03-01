110 کیلوگرم تریاک در استان یزد کشف و ضبط شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموران مبارزه با مواد مخدر استان یزد از طریق ماموران ایستگاه شهید مدنی مهریز مطلع شدند یک دستگاه خودروی حامل مواد مخدر از استان یزد خارج شده است.

بر این اساس ماموران با اقدامات لازم متوجه شدند که خودرو حامل مواد مخدر در کاشان است که پس از اخذ نیابت قضایی دو اکیپ از ماموران عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان به شهرستان کاشان عزیمت کردند و خودرو حامل مواد مخدر را با محموله ضایعات آهن در کاشان شناسایی و خودرو را متوقف و راننده آن را دستگیر کردند.

در بازرسی از داخل خودرو مقدار 93 کیلو و 45 گرم تریاک شامل پنج بسته که درون ضایعات پرس شده بود، کشف و ضبط کردند.

در این زمینه سه دستگاه خودروی دیگر شامل پرشیا، پراید و پژو نیز توقیف و شش نفر دستگیر شدند.

ماموران ایست و بازرسی شهرستان خاتم الانبیا شهرستان خاتم نیز حین کنترل خودروهای عبوری در محل شهر بابک به هرات به یک دستگاه خودرو پژو 405 به رانندگی شخصی به نام علیرضا و سرنشینی منصور هر دو اهل و ساکن جیرفت که از کرمان عازم اصفهان بود، مشکوک شدند.

پس از بازرسی از خودرو مقدار 17 کیلو و 300 گرم مواد مخدر از نوع تریاک که داخل خودرو جاسازی شده بود کشف و ضبط شد.