دهکده های گلستان مهیای گردشگران نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر، مناطق ییلاقی و کوهستانی استان گلستان از نظر برخورداری از جنگل، مراتع و قله های مناسب و چشم اندازهای بدیع دارای موقعیت برتری در مقایسه با سایر نواحی هستند.

گشت و گذار در مناطق کوهستانی برای علاقمندان، چه به صورت اتراق در ییلاقات کوهستانی و یا کوهنوردی به طور حتم تامین کننده نیازهای روحی و سلامتی آنان است.

قربان عباسی مدیرکل میراث فرهنگی گلستان گفت: از جمله دهکده های ییلاقی معروف استان گلستان می توان به دهکده درازنو و جهان نما در شهرستان کردکوی و افراتخته در شهرستان علی آبادکتول اشاره کرد.

وی افزود: دهکده درازنو در جنوب شهرستان کردکوی و در محدوده ملک سورم سرا (بالاجاده) واقع شده است که در طی قرون مورد استفاده خانواده های زیادی از ساکنین بالاجاده و به صورت پراکنده از روستاهای همجوار بوده و در حال حاضر نیز با احداث جاده، علاقمندان از شهرستانهای مختلف استان گلستان و سایر مناطق کشور از آن دیدن می کنند.

عباسی یادآور شد: این مجموعه به دلیل داشتن چشم اندازهای زیبا و اشراف به تمامی نقاط جلگه ای، از جمله شهرستانهای کردکوی و گرگان، میانکاله، بندرترکمن و سایر روستاها، طبیعت زیبا، برخورداری از آب و هوای مناسب و نزدیکی به کردکوی از مناطق جالب و منحصر بفردی است که هر ساله بر خیل عظیم بازدیدکنندگان آن افزوده می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان تصریح کرد: دهکده ییلاقی جهان نما نیز در منطقه حفاظت شده جهان نما محصور شده است که هر ساله مشتاقان زیادی بخصوص طی فصول گرم سال چه بصورت خانوادگی و یا گروههای کوهنوردی و محقق را به خود جلب می کند.



وی گفت: دو مرکز تفرجی درازنو و جهان نما که از نظر تردد و دسترسی در یک مسیر واقع گردیده اند با برخورداری از طبیعت و چشم اندازهای زیبا و جنگلهای پهن برگ سوزنی برگ، وجود و مشاهده برخی جانوران وحشی و برج رادکان، از منابع با ارزش استان گلستان بوده که با توجه به قابلیت های منطقه می تواند مورد توجه گردشگران قرار گیرد.

عباسی همچنین اضافه کرد: روستاها و دهکده های دیگری در استان گلستان وجود دارد که در فصول مناسب سال علاقمندان و گردشگران و عاشقان طبیعت از آنها بهره می برند که از جمله می توان به سیاه مرزکوه، الستان، خولین دره، مایان و افراتخته و چه جا در شهرستان علی آبادکتول، گلیداغ در شهرستان کلاله، قلعه قافه در شهرستان مینودشت، خوش ییلاق و کوهستانهای رامیان در محدوده شهرستانهای رامیان و آزادشهر و اینچه برون در شهرستان گنبدکاوس اشاره کرد.

وی گفت: دهکده افراتخته در جنوب شرقی شهرستان علی آباد کتول واقع شده است و دارای جاذبه های طبیعی و توریستی بوده که با ایجاد امکانات مناسب مشتاقان زیادی را به خود جلب خواهد کرد.



دبیر ستاد تسهیلات و نظارت بر سفرهای استان گلستان در پایان نیز گفت: کوهستانهای شهرستان رامیان و بعضی از نقاط کوهستانی مینودشت دارای قابلیتهای استفاده گردشگری است که بسیاری از مردم منطقه و گردشگران در ایام تعطیلات از آنها استفاده می کنند و اکثر این دهکده در فصول مختلف و نیز آغاز بهار پذیرای عده کثیری از علاقمندان و طبیعت گردان و همچنین کوهنوردانی است که از اقصی نقاط کشور به این منطقه سفر می کنند.