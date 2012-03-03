ساماندهی 1300 هیئت مذهبی دارای پرونده شناسایی در رباط کریم

ابراهیم بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه هزار و 700 هیئت مذهبی در شهرستان رباط کریم وجود دارد، بیان کرد: 400 هیئت مذهبی در دست بررسی و اقدام برای ساماندهی است.

وی هیئت های مذهبی شهرستان رباط کریم را در برنامه های فرهنگی، قرآنی و مذهبی این شهرستان فعال عنوان و ذکر کرد: تعداد قابل توجهی از این هیئتها جلسات مستمر هفتگی دارند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان رباط کریم با بیان اینکه استقبال مردم از شرکت در برنامه های فرهنگی، قرآنی و مذهبی شهرستان رباط کریم بسیار چشمگیر بوده است، افزود: قشر جوان این شهرستان توجه ویژه ای به مسائل مذهبی نشان داده و حضور گرمتری نسبت به دیگر سنین در جلسات فرهنگی و قرآنی داشتند.

بهمنی اعتبار اختصاص یافته در شهرستان های رباط کریم و بهارستان به منظور اجرای کارهای فرهنگی، گفتمان ها، حمایت از مساجد و روحانیون مستقر، اعزام مبلغ و حمایت از هیئات مذهبی و برنامه های قرآنی را 300 میلیون تومان اعلام کرد.

وی افزود: مشارکتهای مردمی در خصوص مساعدت مبلغین و برگزاری مراسمات فرهنگی، قرآنی و مذهبی بیش از مبلغ فوق بوده است.

