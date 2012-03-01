خواسته های مردم ابرکوه از یک نماینده/ تقوا و پیگیری و تخصص در اولویت

به گزارش خبرنگار مهر، با پایان یافتن مهلت تبلیغات خبرنگار مهر در ابرکوه به سراغ جمعی از مردم شهرستان از صنوف مختلف رفت تا نظر خود را در مورد کاندیدایی که اصلح می دانند، بیان کنند.

ابوالفضل امیدوار، کارگر ساده یک مغازه در این مورد اظهار داشت: به کسی رأی می دهم که خدا ترس باشد زیرا این شاخصه از تمام انحرافات جلوگیری می کند.

خانم احمدی نیز به عنوان یک معلم به این سوال این گونه پاسخ داد: تعهد و تخصص شرط لازم برای فرستادن یک نماینده به مجلس است و در آیه 26 سوره قصصص مهمترین و اصولی ترین شرایط مدیریت به صورت کلی آمده است که "آنها که در سپردن مسئولیت ها و کارها تنها به امانت و پاکی قناعت می کنند به همان اندازه در اشتباهند که برای پذیرش مسئولیت، داشتن تخصص را کافی می دانند".

نماینده باید از دل مردم خبر داشته باشد

اکبر فلاح زاده یک نجار ابرکوهی نیز اظهار داشت: نماینده ای را شایسته ورود به مجلس می دانم و به او رأی می دهم که از درد دل مردم خبر داشته باشد.

مسعود فلاح زاده صاحب یک سوپر مارکت نیز در این زمینه اظهار داشت: نماینده ای که رأی مرا جذب می کند باید مردمی و به فکر مشکلات مردم باشد و به این مشکلات رسیدگی کند نه اینکه فقط به خود فکر کند.

نماینده باید علی وار زندگی و تلاش کند

علی عادل معلم بازنشسته نیز در پاسخ به این سوال تأکید کرد: نماینده من باید علی وار زندگی و تلاش کند، یعنی دارای تفکر عدالتخواهی، شهامت، تقوا، زهد، توحید گرای محمدی و تفکر اقتصاد علوی باشد و در یک کلام سخت می توان به دنبال چنین کسی گشت.

احمد اکرمی متصدی تبلیغات نیز اظهار داشت: نماینده نباید در مورد کارهایی که در توان و حیطه کاری او نیست قول و وعده بیخود و دروغ به مردم بدهد.

نماینده باید دارای شان و شخصیتی در خور مردم و نظام باشد

حسین حاتمی کارمند نیز به این سئوال چنین پاسخ داد: تعهد و اخلاص، دارای شأن و شخصیتی در خور مردم شهیدپرور، فرهنگی و علم دوست کشور و معتقد به ضوابط و نه روابط بودن از جمله شاخصه های من برای رأی دادن به یک کاندیداست.

حجت الاسلام درویش خانی نیز در پاسخ به این سوال تأکید کرد: نماینده باید امین و مدافع حقوق ملت، ناطق، سخنران و روشنفکر و آگاه به مشکلات مردم باشد.

قاسم کریمی، دهیار یکی از روستاهای ابرکوه نیز عنوان کرد: پیرو بی چون و چرای رهبر، دلسوز کشور و نظام جمهوری اسلامی بودن، به دنبال کسب رفاه برای جامعه تلاش کردن و داشتن وجدان و وظیفه شناسی از جمله شاخصه هایی است که مرا برای رأی دادن به یک نماینده تشویق می کند.

نماینده باید در یکی از علوم کاربردی تخصص داشته باشد

محمود واعظ پور یک پزشک ابرکوهی نیز در مورد خصوصیات یک نماینده اصلح اظهار داشت: نماینده باید ولایتمدار، مردمدار، دارای توان جسمی فعالیت در حوزه خود همچنین دارای تجربه مدیریت و دارا بودن تخصص در یکی از علوم کاربردی باشد، ضمن اینکه به این خصوصیات باید صداقت، متدین و متشرع بودن را نیز اضافه کرد.

سیدمحمود رسولی کارمند نیز عنوان کرد: نماینده به تمام معنی باید انسان باشد.

تقوا در صدر همه شاخصه ها

اکبر قیومی نیز به عنوان یک پژوهشگر اظهار داشت: تأکید می کنم که تقوا تنها شاخصه یک نماینده صالح برای ورود به مجلس شورای اسلامی است.

اصغر عباسی عکاس ابرکوهی نیز به این سئوال مهر اینگونه پاسخ داد: صداقت و اقتدار از جمله اساسی ترین شاخصه ها ی یک نماینده مد نظر من است.

غریپ پور صاحب یک آرایشگاه در ابرکوه نیز به این سئوال اینگونه پاسخ داد: نماینده باید خداترس باشد، خدمت به خلق را سرلوحه کار خود قرار دهد و ولایتی و دلسوز امور مردم باشد.

پیگیری و خستگی ناپذیری ویژگی یک نماینده اصلح است

صادق اکرمی، موسس یک موسسه کمک به کودکان ناتوانی ذهنی نیز اظهار می دارد: متعهد بودن، ایمان و صداقت و پیگیر امور بودن یک کاندید می تواند مرا به سمت رأی دادن به سمت او سوق دهد.

رضایی نژاد به عنوان یک معلم با سابقه اظهار داشت: یک نماینده خوب باید متدین، عدالت محور، شجاع، قانون مدار و ولایت مدار باشد و عزت و سربلندی جمهوری اسلامی را سر لوحه کار و فعالیت خود قرار دهد و برای خدمت به محرومان سر از پا نشناسد.

حسین دارایی کارمند و ورزشکار نیز پایبند بودن به قانون را یکی از اساسی ترین خصوصیات یک نماینده می داند.

جوان خانقاهی راننده مینی بوس و از فعالان مسجدی نیز در این مورد به خبرنگا ر مهر اظهار داشت: ولایتمداری، مردمی بودن، بصیرت داشتن، راستگو بودن، متعهد و استکبار ستیزی را از شاخصه های یک نماینده می داند ضمن اینکه پر تلاش بودن در حل مسائل و مشکلات کشور را به صفات یک نماینده خوب اضافه می کند.

نماینده باید همچون بسیجیان زمان جنگ باشد

سید مهدی موسوی یک جوان روستایی نیز در این مورد گفت: نماینده منتخب من باید مثل بسیجی زمان جنگ ولایی، صادق و مرد باشد.

دادبین پور به عنوان یک استاد دانشگاه اظهار داشت: ولایی بودن و تعهد داشتن از جمله شرایط یک نماینده مطلوب من است، ضمن اینکه عدالت محوری، مردمی بودن و شجاعت و متخصص بودن را نیز از دیگر خصوصیات یک نماینده اصلح برای ورود به مجلس می دانم.

سید علیرضا رسولی یکی دیگر از اساتید دانشگاه نیز در این مورد اظهار می دارد: تعهد مهمترین اصل من برای رأی دادن به یک کاندیداست.

مرد در اصناف و اقشار مختلف نظرها و ایده‌ های خود را در مورد یک نماینده اصلح اعلام کرده اند و به واقع نیز هیچ یک از این نظرات غیرمنطقی، دور از ذهن و خارج از توان یک نماینده متعهد نیست اما باید دید کدامیک از این نمایندگان با معیارهای مدنظر مردم بیشتر هماهنگی دارند.

فردا روزی است که همه مردم در پای صندوق های رای، همه انتظارات خود را در قالب یک اسم، بر برگه های رای ثبت می کنند و در انتظار نماینده ای با این معیارها می مانند.