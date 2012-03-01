پیاده روی دانشجوی ایلامی از حرم تا حرم

به گزارش خبرنگار مهر، سید زاهدین سیدی دانشجوی رشته زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند تهران است که فاصله 130 کیلومتری دانشگاه خود از تهران تا حرم مطهر حضرت معصومه (س) در شهر مقدس قم را به مدت دو روز با پای پیاده طی کرد و از نزدیک نیز دیداری با عباس جهان‌بینی مدیر کل ورزش و جوانان استان قم داشت.



لزوم حضور گسترده مردم در انتخابات 12 اسفند



این دانشجوی ورزشکار که اهل دره‌شهر استان ایلام است، در حرکت پیاده روی خود با در دست داشتن پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی ایران و با شعار ویژه انتخابات که در دست دارد، هدف خود را دعوت عموم مردم کشور به مشارکت و حضور گسترده در انتخابات عنوان کرد.



" انتخابات ضامن اقتدار ملی ایران " عنوان شعاری است که این ورزشکار دانشجو در طول سفر فرهنگی ورزشی خود با در دست داشتن این پلاکارد سعی در ایجاد انگیزه و تهییج مردم و شهروندانی که با وی مواجه می‌شدند برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی داشت.



حضور پر شور جامعه ورزش و جامعه دانشجویی در انتخابات



سیدزاهدین سیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: این برنامه فرهنگی ورزشی با حمایت بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند استان تهران و با هدف افزایش شور و انگیزه به منظور حضور گسترده مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی برنامه ریزی و انجام شد.



وی عنوان داشت: تنها یک روز به انتخابات سرنوشت ساز و مهم نهمین دوره مجلس شورای اسلامی باقی مانده است و انشاءالله مردم اقصی نقاط کشور عزیزمان همچون تمام انتخابات قبل حضور دشمن شکنی در انتخابات خواهند داشت.



این دانشجوی ورزشکار بیان کرد: جامعه ورزش و جامعه دانشجویی کشور نیز همگام با سایر اقشار انقلابی، اصناف و هموطنان در روز جمعه دوازدهم اسفند ماه به صورت گسترده در پای صندوق‌های رای ریزی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی حضور یافته و بار دیگر همبستگی و شور و نشاط ایرانی را به دشمنان قسم خورده نظام نشان خواهند داد.

