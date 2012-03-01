فردا امید دشمنان برای حضور کمرنگ مردم در انتخابات به یاس تبدیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست فرمانداری کاشمر گفت: فردا امید دشمنان برای حضور کمرنگ مردم دراین دوره از انتخابات به یاس مبدل خواهد شد.

مهدی محمودی در جلسه توجیهی اعضای شعب اخذ رای کاشمر تاکید کرد: سی امین انتخابات نظام جمهوری اسلامی ایران با حضور ملت در آرامش، اقتدار و شکوهی مثال زدنی برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به فراهم بودن تمامی مقدمات و امکانات لازم برای اخذ آرای مردم، اضافه کرد: با انجام 23 فعالیت از مجموع 25 فرآْیند انتخاباتی که از سوی ستاد انتخابات تعیین شده، بسترسازی مناسبی برای حضور مردم صورت گرفته است.

رئیس ستاد انتخابات کاشمر با اشاره به سرمایه مادی و معنوی فراوانی که برای برگزاری انتخابات به نحو شایسته هزینه شده است، ادامه داد: دقت در انجام وظایف در روز رای گیری و رعایت بی طرفی از سوی اعضای شعب اخذ رای، بر حضور مردم خواهد افزود.

وی همچنین خواستار تعامل اعضای شعب و پرهیز آنان از دخالت در فعالیت ها و مسئولیت های یکدیگر شد.

پیش بینی مشارکت 75 درصدی مردم رشتخوار در انتخابات

فرماندار رشتخوار گفت: از آنجا که انتخابات سال 88 با مشارکت بیش از 86 درصد از واجدان شرایط برگزار شد، انتظار حضور 75 درصد از مردم در انتخابات 12 اسفند ماه دور از انتظار نیست.

هاشم جنگی با تاکید بر بصیرت و بینش سیاسی اثبات شده مردم شهرستان در عرصه های گوناگون، اظهار داشت: مردم با آگاهی از شرایط حساس کنونی از جمله بیداری اسلامی کشورهای منطقه و توطئه دشمنان برای تکرار حوادث پس از انتخابات 88، در انتخابات آتی حضوری پررنگ خواهند داشت.

وی تعداد واجدان شرایط رای دادن در سطح شهرستان را بالغ بر 39 هزار نفر اعلام و اضافه کرد: برای اخذ آرای مردم 42 شعبه اخذ رای تدارک دیده شده است.

رئیس ستاد انتخابات رشتخوار اضافه کرد: از 20 شعبه سیار و 22 شعبه ثابت، 33 شعبه به صورت شهری و بقیه برای مناطق روستایی در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: 700 نفر در قالب عوامل اجرایی، بازرسی، نظارت و امنیتی در برگزاری انتخابات مشارکت دارند.

برگزاری انتخابات سالم از برکات و دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی است

فرماندار کلات گفت: فرماندار کلات اظهار داشت: از مجموع 46 شعبه پیش بینی شده در شهرستان 10 شعبه شهری و 36 شعبه روستایی به دو صورت ثابت و سیار آرای مردم را اخذ خواهند کرد.

محمدرضا قره خانی اظهارکرد: هرچند بصیرت و هوشیاری ملت ایران بارها به رخ مستکبران کشیده شده، اما حضور پرشور در انتخابات پیش رو به دلیل تلاش دشمن برای زیر سوال بردن دموکراسی در ایران، اهمیتی فوق العاده یافته است.

وی تعداد واجدان شرایط رای دادن در شهرستان را بالغ بر 24 هزار نفر اعلام و اضافه کرد: 900 نفر نیروی انسانی در قالب عوامل اجرایی، نظارتی، بازرسی و امنیتی در اجرای انتخابات مشارکت دارند.

به گفته وی با برگزاری دوره های متعدد، آموزش های لازم به این افراد ارائه و در قالب چند مانور میزان آمادگی آنان سنجیده شده است.

قره خانی از برگزاری انتخابات سالم به عنوان یکی از برکات و دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی یاد کرد و از آحاد مردم شهرستان خواست تا با حضور در این رخداد بزرگ سیاسی سهم خود را در استمرار راه شهدا و تقویت پایه های نظام ادا کنند.

بهره گیری از تکنولوژی روز در تبلیغات انتخابات ضروری است

فرماندار تربت حیدریه بر ضرورت بهره گیری از تکنولوژی های روز در امر تبلیغات انتخاباتی تاکید کرد.

حسن فتحی نیا در جلسه توجیهی اعضای شعب اخذ رای شهرستان گفت: محدودیت قانون تبلیغات انتخابات، مانع از شناخت مردم از کاندیداها و حضور گسترده آنان در انتخابات نیست.

وی اضافه کرد: هرچند شور و نشاط انتخاباتی به بهره گیری از ابزار سنتی تبلیغات مانند چاپ پوستر گره خورده است، اما با بهره گیری از روش های نو، کم هزینه و فاقد اثر تخریبی بر روی چهره شهرها نیز می توان به معرفی نامزدها و ایجاد فضای رقابتی کمک کرد.

فرماندار تربت حیدریه ضمن اشاره به تبلیغ از طریق فضای مجازی و سامانه های ارسال پیامک به عنوان برخی از این روش ها، ادامه داد: نگاه قانون فعلی انتخابات، جلوگیری از صرف هزینه های زاید و تامین رضایت عمومی شهروندان است.