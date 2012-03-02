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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۴۵

حسین عبدی در گفتگو با مهر:

سرعت بازی ایران و قطر پایین بود/ دژآگه آماده‌تر از سایر بازیکنان نشان داد

سرعت بازی ایران و قطر پایین بود/ دژآگه آماده‌تر از سایر بازیکنان نشان داد

مربی پیشین تیم فوتبال پرسپولیس گفت: بازیکنان ایران و قطر ضربات زیادی را به توپ می‌زدند و همین مسئله باعث شده بود تا این مسابقه سرعت پایینی داشته باشد.

حسین عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ارزیابی‌اش از عملکرد تیم ملی فوتبال ایران در بازی برابر قطر تصریح کرد: من بازی ایران با اردن و قطر را از نزدیک مشاهده کردم و فکر می‌کنم تیم ملی تا آن چیزی که باید باشد یک مقدار فاصله دارد. البته هر چه به دور بعدی بازی‌ها نزدیک می‌شویم کار بهتر دنبال خواهد شد.

وی با اشاره به مشکلات خط دفاعی در تیم ملی تاکید کرد: یکی از عوامل موثر در عملکرد خوب مدافعان این است که آنها هماهنگی کاملی با هم داشته باشند و به درک متقابلی از هم برسند. موضوعی که در تیم ملی به خاطر حضور عقیلی در قطر و همچنین دوری چند ماهه پولادی از میادین کمتر ایجاد شده است. اگر مدافعان بیشتر در کنار هم بازی کنند به نظم و هماهنگی مورد نیاز می‌رسند.

عبدی همچنین سرعت بازی ایران و قطر را پایین دانست و یادآور شد: برایم تعجب آور بود که چرا سرعت بازی کند بود، هم سرعت فردی بازیکنان و هم سرعت تیمی از چیزی که انتظار می‌رفت پایین تر بود و بازیکنان ضربات زیادی را به توپ می‌زدند.

وی در خصوص اشکان دژآگه هم گفت: دژآگه محوری‌ترین بازیکن زمین بود. او هم از نظر بدنی از سایر بازیکنان آماده‌تر بود و هم سرحال تر بازی می‌کرد. او به رغم اینکه فقط یکساعت با تیم ملی تمرین کرده بود، اما در زمین پا به توپ خوبی داشت و عملکردش فوق العاده بود.

تیم ملی فوتبال ایران در آخرین بازی خود در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی روز چهارشنبه در ورزشگاه آزادی مقابل قطر به تساوی 2 بر 2 رسید.

کد مطلب 1548033

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