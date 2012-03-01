خراسان رضوی فردا با حضور پرشور در انتخابات به دریایی حماسی می پیوندد

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها خراسان رضوی روزهای سرشار از نشاط و طراوت را سپری می کنند، همه در تلاشند تا با حضوری دشمن شکن، آنهایی که چشم طمع به ایران دارند را نا امید و منزوی کنند.

در خراسان رضوی که از استان های حساس و سرنوشت ساز در سالهای انقلاب و پس از آن بوده است، ادای تکلیف یک فریضه و فرهنگ است.

مردم این سامان در حمایت از حضرت امام خمینی(ره) از سال 42 به دریای مواج و پر خطر مبارزه زدند و تعداد زیادی از جوانان برومند و عالمان فرزانه آن در سیاه چاله های رژیم شاه و تبعیدگاه ها و زندانهای طاغوت زجر و درد کشیدند.

در سالهای بعد از انقلاب در عرصه حذف ضد انقلاب، حمایت از اصول و ارزش ها و همراهی مردانه و جانانه در دفاع مقدس سنگ تمام گذاشتند.

آمارها حاکی از آن است که خراسان رضوی مهد حضور پرشور و حماسی در همه صحنه های حراست از میراث گرانقدر امام خمینی (ره) است، اعداد را می شود در همه انتخاباتی که در این سامان مومن ومذهبی برگزار شده است رصد کرد.

انجام وظیفه خواهیم کرد

رضا تقی پور کارمند مشهدی می گوید: صبح جمعه روز تغییر سرنوشت مجلس شورای اسلامی است، ما باید به عنوان کسانی که در فضای انقلاب اسلامی از نعمت زندگی در پناه قانون خدا برخورداریم انجام وظیفه کنیم.

وی می افزاید: در روزهای اخیر تمام استان در معرض تبلیغات گسترده بود، نامزدها از روش های متداول برای معرفی خود بهره جستند، اما حقیقت آن است که مردم با درک سیاسی خود فرد اصلح را انتخاب می کنند و تحت تاثیر رنگ ها و روش ها قرار نمی گیرند.

تقی پور تصریح می کند: باید پذیرفت که مجلس شورای اسلامی افراد شایسته ای را می طلبد که به فراست باید آنها شناسایی کرد.

دشمنان آمریکا ساکن خانه ملت

منصوره ریاضی فرهنگی می گوید: مواضع امیدبخش ایران، جهان را تکان داده است، امروز همه کسانی که تحت فشار و ظلم قرار دارند، به کشور ما چشم دوخته اند، افرادی که در سرزمین اسلامی فرعون ها را روانه زباله دان تاریخ کرده اند، نیز در حال الگوپذیری از ایران هستند.

وی می افزاید: ارائه تصویری ضد آمریکایی و غرب ستیز از مجلس ایران می تواند تشنگان رهایی در جهان را امیدوار کند.

ریاضی بیان می کند: باید کوشش کنیم تا با انتخاب درست، افراد سلیم، قوی و برخوردار از اندیشه اسلام ناب را برای تصویب قوانین مورد نیاز روانه مجلس کنیم.

معیشت مردم

حمید رضوی نژاد کارشناس ارشد معماری عقیده دارند، افرادی که امروز رای اعتماد مردم را می گیرند، در دوره نمایندگی نباید این افراد را فراموش کنند.

وی می افزاید: نماینده درد آشنا و با تجربه می تواند با مشارکت جدی در مباحث کمیسیون های مجلس در جهت افزایش رفاه جامعه کمک کند.

رضوی نژاد توصیه می کند: مردم باید دنبال کسانی باشند که از حیث تعهد و تخصص قابلیت های لازم را داشته و مرعوب فضا، جو و شرایط و گروه گرایی نشوند.

شاید این جمعه آخرین تیر ترکش از سوی ملت ایران رها شود و آمریکا و ایادی اش برای همیشه در کنج عزلت جای گیرند.

شاید این جمعه غرور آمریکا تکه تکه شود و پیروان غرب باور کنند که ایران و دستاوردهای انقلابش قابل مذاکره نیست.

شاید این جمعه یک بار دیگر مخالفان انقلاب بفهمند ایران خاستگاه شیر مردان و شیرزنانی است که بر عهد خود پایدارند و در جهت حفظ آرمان ها و دفاع از تمامیت نظام و ولایت کوتاه نخواهند آمد.

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گزارش : یوسفعلی منیری