کرامر: رضایتمندی نزد افراد مختلف تعاریف و مبنای متفاوتی دارد

برخی معتقد هستند که حاکم شدن سخت کار کردن به عنوان جنبه‌ای از اخلاق پروتستانی باعث شده انسان معاصر نتواند از دستاوردهای خود راضی باشد. در واقع حاکم بودن کار سخت و بیش از اندازه، باعث شده انسان رضایتی از زندگی خود نداشته باشد.

دکتر متیو کرامر استاد فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق دانشگاه کمبریج و مدیر برنامه فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق در مورد اخلاق پروتستانی و تبعات حاکم شدن این فرهنگ در دوره معاصر به خبرنگار مهر گفت: در وهله اول باید بگویم من به اخلاق رواقی معتقد هستم. سخت کار کردن اگر به معنای سخت کوشی باشد با آن موافق هستم، با سخت کوشی می‌توان به فضایل دست یافت و به جایگاه برتر رسید.

تالیافرو: کار نباید انسان را به ماشین تبدیل کند

دکتر چارلز تالیافرو استاد کالج سنت اولاف مینه‌سوتای آمریکا و فیلسوف دین معاصر در این زمینه به مهر گفت: در ابتدا باید توجه داشت مفهوم "اخلاق پروتستانی" در اروپای شمالی بعد از نهضت اصلاح گری شکل گرفت. در واقع اخلاق پروتستانی در مقابل اخلاق کاتولیک شکل گرفت. رهیافت و نگاه اخلاق پروتستانی به کار کردن در مقابل رهیافت و دیدگاه کاتولیک به دین است.

تالیافرو تصریح کرد: در ابتدا اخلاق پروتستانی به کار سخت انجام دادن و کار منظم که از رهگذر آن موفقیت و کامیابی حاصل می شود اطلاق می شده است.

مؤلف "تاریخ روح" یادآور شد: در واقع این کامیابی و موفقیت نیز ناشی از مشیت و الطاف خداوندی است. اما آنچه در عمل اتفاق افتاده انجام کار سخت و دشوار است که از رهگذر انجام این کار نیز فرد احساس خوشبختی نخواهد کرد.

ازونی: نظریه خوب همیشه نتیجه مثبت ندارد

دکتر جودی ازونی استاد فلسفه دانشگاه تافتس آمریکا نیز در این خصوص تصریح کرد: دیدگاه پروتستانی به کار در واقع ریشه در تقابل این دیدگاه با آرای کاتولیک در خصوص کار است.

وی افزود: در این دیدگاه انجام کار و تلاش امری مهم پنداشته شده و برای کار کردن ارزش زیادی قائل شده است. کار سخت انجام دادن برای رسیدن به خوشبختی و کامیابی مورد توجه اخلاق پروتستانی است. باید توجه داشت که نگاه کاتولیک به کار اینگونه نیست.

وی تأکید کرد: اینکه باید کار و تلاش کرد امری پسندیده است، اما این سؤال مطرح است که آیا با کار و تلاش زیاد می‌تواند راهی به خوشبختی برد. در واقع باید میان یک اندیشه و تفکر و تبعات و نتایج آن فرق قائل شد. گاهی ممکن است اندیشه و تفکری از بعد نظری خوب و مطلوب باشد ولی در عرصه عمل دچار گرفتاریهای زیادی شود.