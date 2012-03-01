به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه چین با صدور بیانیه ای از تعلیق فعالیتهای هسته ای کره شمالی در برابر دریافت کمکهای غذایی به این کشور استقبال کرد.

در این بیانیه آمده است: بهبود روابط میان کره شمالی و آمریکا در ثبات و آرامش در شبه جزیره کره نقش مهمی خواهد داشت و ما از آن حمایت می کنیم.

از سوی دیگر ژاپن توافق میان واشنگتن و پیونگ یانگ را گامی در جهت درست توصیف کرد.

شایان ذکر است که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از آمادگی پیونگ یانگ برای متوقف کردن فعالیت های غنی سازی و پذیرش بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی خبر داده بود.