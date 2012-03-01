هیچ کم کاری از سوی برگزارکنندگان انتخابات پذیرفتنی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی قاسم زاده نداف پیش از ظهر پنج شنبه در همایش هزار و 200 نفری دست اندرکاران، عوامل اجرایی و بازرسی انتخابات خراسان جنوبی اظهارداشت: مجریان انتخابات در استان تمامی ظرفیتها را به خدمت گرفته اند تا فردا شاهد حماسه بزرگ دیگری در ایران اسلامی باشیم.

وی با بیان اینکه حیثیت نظام جمهوری اسلامی، در گرو برگزاری یک انتخابات پرشور و سالم است، تصریح کرد: هیچ فردی حق ندارد، حاصل تلاشهای بی شائبه دست اندرکاران این دوره از انتخابات را زیر سوال ببرد.

وی با بیان اینکه تجهیزات رایانه ای، خودرو و سایر مایحتاج مورد نیاز شعب اخذ رای، بیش از حد نیاز تدارک دیده شده است، ادامه داد: تمام این برنامه ریزی ها بدان خاطر است که مبادا مسئولی برای تهیه یا رفع مشکلی احتمالی حوزه انتخابیه را ترک کند.

قاسم زاده نداف با تاکید بر اینکه دشمنان در تلاش برای حضور حداقلی مردم در انتخابات فردا هستند، اظهارکرد: مردم به واسطه اعتمادی که به خادمان خویش در تمام ارکان حکومتی دارند فردا در خلق یک حماسه بزرگ ملی مسئولان نظام را یک بار دیگر شرمنده خود خواهند ساخت.

وی از همکای رسانه های استان در پوشش اخبار انتخاباتی تشکر کرد و افزود: رسانه ها در جهت انعکاس و ثبت حضور پرشور مردم نیز نهایت تلاش را داشته باشند.

وی از صدور کارت شناسایی ویژه برای تردد خبرنگاران شهرستان بیرجند در ستاد انتخابات و شعب اخذ رای خبر داد و گفت: از ورود اعضای سایتهای خبری غیر رسمی، جلوگیری به عمل خواهد آمد.

فرماندار بیرجند ادامه داد: زمینه حضور خبرنگاران برای تهیه گزارش، فیلم و عکس در شعب اخذ رای با هماهنگی مسئولان شعبه ها و ارایه کارت شناسایی فراهم شده است.