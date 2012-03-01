مردم در انتخاب کاندیداها از تعصبات قومی و قبیله ای پرهیز کنند

حجت الاسلام اسماعیل قبادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شرکت در انتخابات برای تعیین سرنوشت مملکت از وظایف اصلی و دینی و ملی هر ایرانی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تاکید کرد: انتخابات مجلس نهم با دیگر انتخابات بسیار متفاوت است و چشم تمام جهانیان و رسانه های آنها به فردا دوخته شده است.

حجت الاسلام قبادی افزود: مشارکت حداکثری در انتخابات مجلس نهم می تواند تمام توطئه های دشمنان را خنثی کند.

وی گفت: دشمنان داخلی و خارجی می خواهند که با پایین آوردن سطح مشارکت مردم، به دنیا بفهمانند که بین ملت و نظام جمهوری اسلامی همبستگی وجود ندارد، در حالی که مردم فهیم ایران بار دیگر نشان خواهند داد که جدایی بین ملت و نظام و ولایت فقیه هرگز وجود ندارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تاکید کرد: مردم خطه شهید پرور کرمانشاه امسال با استقبال تاریخی و بی نظیر از رهبر معظم انقلاب، ثابت کردند که در تمام صحنه های سرنوشت ساز و ملی حضوری پررنگ و تاثیرگذار دارند.

قبادی افزود: فردا روز رای گیری مجلس نهم، باز هم مردم کرمانشاه حماسه خواهند آفرید و به همگان ثابت می کنند که ایران یک دست و یکپارچه در پشت سر ولایت مطلقه فقیه قرار دارند و لحظه ای از مواضع به حق و قانونی خود کوتاه نمی آیند.

وی با اشاره به شرایط نامزدهای انتخابات مجلس در نظر رهبر معظم انقلاب، گفت: مقام معظم رهبری بر برگزاری انتخابات قانونمند و سالم بسیار تاکید دارند و مجریان امر برگزاری این همه پرسی را ملزم و مدیون آرای مردم می دانند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تاکید کرد: مردم باید در انتخاب برگزیدگان خود برای کرسی های مجلس به ویژگی های یک نماینده اصلح توجه کامل داشته باشند و در انتخاب کاندیدای خود از تعصبات قومی و قبیله ای به شدت پرهیز کنند.

حجت الاسلام قبادی در پایان گفت: نمایندگانی که به مجلس راه پیدا می کنند، نماینده آن حوزه انتخابیه در کشور هستند، پس سعی کنیم در انتخاب نمایندگان خود بیشتر از پیش دقت داشته باشیم.