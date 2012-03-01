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۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۵۳

حجت الاسلام قبادی:

مردم در انتخاب کاندیداها از تعصبات قومی و قبیله ای پرهیز کنند

مردم در انتخاب کاندیداها از تعصبات قومی و قبیله ای پرهیز کنند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه گفت: مردم باید در انتخاب کاندیداها از تعصبات قومی و قبیله ای به شدت پرهیز کنند.

حجت الاسلام اسماعیل قبادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شرکت در انتخابات برای تعیین سرنوشت مملکت از وظایف اصلی و دینی و ملی هر ایرانی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تاکید کرد: انتخابات مجلس نهم با دیگر انتخابات بسیار متفاوت است و چشم تمام جهانیان و رسانه های آنها به فردا دوخته شده است.

حجت الاسلام قبادی افزود: مشارکت حداکثری در انتخابات مجلس نهم می تواند تمام توطئه های دشمنان را خنثی کند.

وی گفت: دشمنان داخلی و خارجی می خواهند که با پایین آوردن سطح مشارکت مردم، به دنیا بفهمانند که بین ملت و نظام جمهوری اسلامی همبستگی وجود ندارد، در حالی که مردم فهیم ایران بار دیگر نشان خواهند داد که جدایی بین ملت و نظام و ولایت فقیه هرگز وجود ندارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تاکید کرد: مردم خطه شهید پرور کرمانشاه امسال با استقبال تاریخی و بی نظیر از رهبر معظم انقلاب، ثابت کردند که در تمام صحنه های سرنوشت ساز و ملی حضوری پررنگ و تاثیرگذار دارند.

قبادی افزود: فردا روز رای گیری مجلس نهم، باز هم مردم کرمانشاه حماسه خواهند آفرید و به همگان ثابت می کنند که ایران یک دست و یکپارچه در پشت سر ولایت مطلقه فقیه قرار دارند و لحظه ای از مواضع به حق و قانونی خود کوتاه نمی آیند.

وی با اشاره به شرایط نامزدهای انتخابات مجلس در نظر رهبر معظم انقلاب، گفت: مقام معظم رهبری بر برگزاری انتخابات قانونمند و سالم بسیار تاکید دارند و مجریان امر برگزاری این همه پرسی را ملزم و مدیون آرای مردم می دانند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تاکید کرد: مردم باید در انتخاب برگزیدگان خود برای کرسی های مجلس به ویژگی های یک نماینده اصلح توجه کامل داشته باشند و در انتخاب کاندیدای خود از تعصبات قومی و قبیله ای به شدت پرهیز کنند.

حجت الاسلام قبادی در پایان گفت: نمایندگانی که به مجلس راه پیدا می کنند، نماینده آن حوزه انتخابیه در کشور هستند، پس سعی کنیم در انتخاب نمایندگان خود بیشتر از پیش دقت داشته باشیم.

کد مطلب 1548039

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