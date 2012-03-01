سفرهای استانی «جایزه کتاب فصل» و بازنشستگی خبرنگاران باسابقه

به گزارش خبرنگار مهر، علی شجاعی صائین در هفته گذشته در گفتگو با خبرنگار مهر از تمرکز زدایی در «جایزه کتاب فصل» خبر داد و گفت که مراسم اهدای جوایز دوره نوزدهم این جایزه روز بیستم اسفند ماه با میزبانی شهر شیراز برگزار خواهد شد.

وی هدف از این کار را تمرکززدایی و فراهم شدن ارتباط نویسندگان مرکزنشین با نویسندگان ساکن در استان‌های مختلف عنوان کرد و افزود: طبعاً برگزاری این جایزه در دیگر استان‌ها باعث تقویت آن خواهد شد. ضمن اینکه ما قصد داریم برخی مشکلاتی را که باعث می‌شود کتاب‌های نویسندگان شهرستانی به دبیرخانه نمی‌رسد؛ برطرف کنیم.

مدیرعامل موسسه خانه کتاب گفت: با توجه به هماهنگیهای به عمل آمده، مسئولان مربوطه در استان فارس آمادگی خود را برای میزبانی نخستین دوره استانی جایزه کتاب فصل اعلام کرده‌اند و نوزدهمین دوره این جایزه 20 اسفند در شیراز برگزار می‌شود.

شجاعی صائین در عین حال تمرکززدایی از جوایز دولتی حوزه کتاب را که از سوی موسسه متبوعش برگزار می‌شود، مسبوق به سابقه عنوان و برگزاری چندین دوره جوایزی مانند «گام اول» و «کتاب خلیج فارس» را شاهدی بر این مدعا توصیف کرد.

وی در پاسخ به این سوال که ممکن است تصمیم اخیر به جوایزی ملی مانند کتاب سال هم تعمیم یابد، گفت: هنوز در این باره صحبتی نشده است. باید یکی دو دوره جایزه کتاب فصل را در شهرستان‌ها برگزار کنیم و بازخورد آن را بررسی کنیم و اگر نیاز دیدیم این اقدام را برای جایزه کتاب سال هم به بحث خواهیم گذاشت.

شایسته تقدیری‌های کتاب سال یکسال انتظار نمی‌کشند

از سوی دیگر در هفته جاری خبر رسید بنا بر تصمیم معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جوایز شایستگان تقدیر جایزه کتاب سال در سال جاری پیش از پایان سال به آنها اعطا شده و به مراسم هفته کتاب سال آینده موکول نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بنا به تصمیم بهمن دری معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امسال برای نخستین‌بار جوایز نفرات شایسته تقدیر کتاب سال جمهوری اسلامی ایران نه در هفته کتاب سال بعد بلکه در همین امسال اهدا می‌شود.

تصمیم برای اهدای جوایز شایستگان تقدیر این جایزه در سال جاری در حالی است که بر اساس ماده 7 آیین‌نامه آن «مراسم اهدای جوایز شایستگان تقدیر کتاب سال در ایام هفته کتاب سال بعد برگزار خواهد شد».

همچنین بر اساس ماده 8 جایزه کتاب سال «به هر یک از شایستگان تقدیر، لوح تقدیر با امضای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و 10 سکه تمام بهار آزادی اهدا خواهد شد».

براساس اطلاع خبرنگار مهر، مراسم اهدای جوایز شایستگان تقدیر این جایزه ساعت 19 تا 21 شنبه 13 اسفند در ضیافت شامی با حضور سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در هتل انقلاب تهران برپا خواهد شد.

بی‌خبری وزیر از یک تعلیق پر سر و صدا

سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در هفته گذشته و در حاشیه مراسم تقدیر از دست‌اندرکاران هفته کتاب در جمع خبرنگاران درباره ارزیابی خود از وضعیت ادبیات داستانی در سالی که گذشت، گفت: نقشی که کتاب می‌تواند در پیشبرد ادبیات داشته باشد، قابل توجه است و ما هم داریم تلاش می‌کنیم بحث کتاب را به عنوان مسئله‌ای مهم در زندگی مردم پررنگ‌تر کنیم.

وی برپایی برنامه‌های مختلف در حوزه شعر و داستان را در عطف توجه مردم به آثار مرتبط با این حوزه، مهم توصیف کرد و با اشاره به آغاز فعالیت رسمی بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان از سال جاری، ابراز امیدواری کرد این بنیاد به محوری برای فعالیت‌های حوزه داستان تبدیل شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: هر چه ادبیات ما چه در حیطه داستان چه در زمینه شعر و چه در حوزه حکایت‌ها قویتر باشد، نتایج آن به کل فعالیت‌های فرهنگی ما تسری می‌یابد. کما اینکه یکی از بحث‌های جدی جشنواره‌های فیلم و تئاتر فجر، تقویت فیلمنامه‌ها و نمایشنامه‌ها بود و اگر این اتفاق بیفتد فیلم یا تئاتری که به نمایش درمی‌آید، بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

حسینی اضافه کرد: ما نمی‌خواهیم مسئله قالب و فرم را بی‌اهمیت تلقی کنیم اما مسئله محتوا بسیار بااهمیت است و اگر تالیفات مناسبی در زمینه ادبیات داشته باشیم، قطعاً در زمینه‌های دیگر هم شاهد رشد و پیشرفت خواهیم بود.

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرگار مهر درباره دلیل تعلیق فعالیت چند ناشر در هفته‌های اخیر گفت: من در جریان نیستم. از معاونت فرهنگی بپرسید دلیلش چیست.

وزیر ارشاد درباره برنامه‌های این وزارتخانه در سال 1391 برای بهبود وضعیت کتابخوانی هم، از اعلام این برنامه‌ها تا پیش از پایان سال جاری خبر داد و تاکید کرد: کارهای خوبی که الان در دست اقدام است، با اعتبارات بیشتری که امیدوارم اختصاص پیدا کند، با قوت ادامه می‌یابند.

حسینی گفت: زمینه کار در تهران و شهرستان‌ها فراهم است و نیروهای مستعد خوبی فعالیت دارند که باید مورد حمایت قرار گیرند. مجموعه‌های بزرگی از قبیل دایره‌المعارف‌ها و دانشنامه‌ها در حال تدوین است که می‌تواند به کارهای ماندگاری در کشور تبدیل شود.

وی ادامه داد: اقدام دیگری که در سال آینده باید مورد اهتمام باشد، تقویت حضور ایران در نمایشگاه‌های خارج از کشور است.

صدور مجوز ضوابط خودش را دارد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین در پاسخ به خبرنگاری که ارزیابی او را از عملکرد معاون امور فرهنگی خود در حوزه صدور مجوز کتاب‌ها جویا شد، گفت: در این زمینه همیشه تاکید ما بر این مسئله بوده که کارها با سرعت بیشتری انجام شود و معطلی کمتر باشد و دوستان هم دارند تلاش خودشان را انجام می دهند.

حسینی اضافه کرد: اما مجوز نشر ضوابط خاص خودش را دارد و به هر حال افرادی باید شرایطی را داشته باشند تا بشود به آنها مجوز نشر را داد و برای ادامه کار هم باید این قابلیت‌ها را حفظ کنند. گاهی اوقات ناشران تلاش نمی‌کنند و کار جدی انجام نمی‌دهند و به همین خاطر مجوز آنها منوط به کسب شرایطی، تمدید می‌شود.

وی مکان برگزاری بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران را هم مصلای بزرگ امام خمینی (ره) اعلام و بر لزوم ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مجری برای برگزاری باشکوه این رویداد تاکید کرد.

کار اصلی نمایشگاه کتاب بر دوش ناشران است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که چگونه می‌توان به «برگزاری باشکوه» نمایشگاه کتاب تهران امیدوار بود در شرایطی که موسسه مجری آن (موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران) ماه‌هاست مسئول ندارد؟ گفت: کار اصلی نمایشگاه بر عهده خود ناشران است و ما آنجا تنها زمینه‌سازی می‌کنیم برای حضور گسترده آنها.

حسینی افزود: دوستان معاونت فرهنگی وزارت ارشاد مقدمات کار برپایی نمایشگاه کتاب تهران را فراهم کرده‌‌اند و انشاءالله مشکلی به وجود نخواهد آمد.

حضور 400 اثر در جشنواره یار و یادگار

دبیرخانه پنجمین دوره جایزه ادبی یار و یادگار نیز در هفته جاری 15 اسفند را آخرین مهلت ارسال اثر به این جشنواره معرفی کرد و اعلام کرد: این دوره از این جشنواره علاوه بر موضوع زندگی و سیره حضرت امام خمینی (ره) به موضوع زندگی مرحوم سیداحمد خمینی نیز در قالب بخش ویژه‌ای با عنوان «امین امام» به دریافت آثار می‌پردازد.

تاکنون بیش از 400 اثر از سراسر کشور به دبیرخانه جشنواره ارائه شده که بیشترین تعداد آن در بخش شعر و نثر ادبی و کمترین تعداد نیز در بخش داستان بوده است.

پنجمین جشنواره یار و یادگار در قالب‌های شعر (کلاسیک، نیمایی و سپید)، داستان، مقاله، ترانه و وبلاگ اثر می‌پذیرد که موضوع اصلی آن، «امام خمینی (ره)، پدر مهربانی‌ها» خواهد بود و در کنار آن نیز به موضوع زندگی مرحوم سیداحمد خمینی توجه شده است. همچنین این دوره از این جشنواره در سه بخش فرعی، شامل «خانواده، مبنای اجتماع»، «احترام والدین» و «حقوق متقابل پدر، مادر و فرزندان» در سال جاری پذیرای آثار خواهد بود.

پیوستن به کپی رایت زیان‌آور است

به گزارش خبرنگار مهر، همایش حمایت از مالکیت ادبی و هنری در ایران و پیمان‌های بین المللی صبح روز یکشنبه 7 اسفند با حضور رضا داوری اردکانی، رئیس فرهنگستان علوم و احمد تویسرکانی، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد کشور و جمعی از متخصصان رشته‌های حقوقی و استادان علوم انسانی در فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران آغاز به کار کرد.

در این برنامه رضا داوری اردکانی، رئیس فرهنگستان علوم در سخنانی با اشاره به سبقه فعالیت خودش با بیان اینکه اهل فلسفه اصولا دخالت بی‌رویه یا با رویه‌ای در همه مسائل علمی دارند، گفت: من حقوقدان نیستم و در ابتدای بحث بگویم که از جهات اجتماعی هم چندان به مسئله کپی رایت فکر نکرده‌ام، اما مالکیت ادبی در ایران فصلی از کپی رایت است البته کپی رایت در ایران تنها مربوط به ادبیات و هنر نیست و آنچه مقصود ماست حقوق مالکیت معنوی آثار ادبی و هنری است.

وی افزود: مصلحت ما این است که از این حق مالکیت حمایت کنیم البته مالکیت علم برای ما امری ثانوی است؛ چرا که این مسئله متعلق به منطقه و جای دیگری است.

اردکانی سپس با اشاره به روند پیشرفت علم و تمدن در ایران و جهان در طول سده‌های گذشته تاکید کرد: اینکه ما در علم پیشرفت نکرده‌ایم به این خاطر است که اختیار آن در دست ما نیست. پس باید ببینیم علم و ادبیات تا چه حد مالکیت دارد. در قدیم و زمانی که هنوز چاپ وجود نداشت و انتشاراتی‌ها وسعت پیدا نکرده بودند، سایه‌ای از کپی رایت در کلیساها وجود داشت.

رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه کپی رایت یکی از مسائل مبهم و بغرنج برای ما است، به روند در اختیار گرفتن علم از سوی کشورهای قدرتمند پرداخت و گفت: امروز علم در دست قدرت است و در این شرایط سئوال جدی که برای ما ایجاد می‌شود این است که اگر ما از مالکیت علمی حرف بزنیم، واقعاً چه بهره‌ای از آن می‌توانیم ببریم.

وی با بیان اینکه میزان آثار ایرانی که به زبان‌های خارجی ترجمه می‌شود در قیاس با آثاری که از زبان‌های دیگر به فارسی برگردانده می‌شود، تقریبا هیچ است، یادآور شد: در چنین شرایطی اگر ما به قانون کپی رایت بپیوندیم، زیان می‌کنیم ولی همین جا این نکته را هم بگویم که دفاع از هنرمندان و نویسندگان وظیفه ما و وظیفه حقوقدانان است؛ چرا که آنها (پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری) همواره به جامعه نورافشانی می‌کنند و نباید حقوقشان بی اجر بماند.

داوری اردکانی گفت: ما نمی‌توانیم از مالکیت ادبی و هنری صرفنظر کنیم و نه می‌توانیم به طور کامل و مطلق از آن حمایت کنیم، باید در این میان یک تفکیک ظریف قائل شد و دقیق به آن توجه کرد؛ شان قانون کپی رایت که از هر نویسنده و دانمشندی حمایت می‌کند، قابل دفاع است، اما عموما این قانون از کسانی دفاع می‌کند که بیشترین سود را از هنر و ادبیات می‌برند و آنها همان موسسات بزرگ علمی قدرتمند هستند.

معنا به داستان معاصر ایران وارد نشده است

پنجمین جشنواره ادبی داستان کوتاه دفاع مقدس نیز در هفته جاری با سخنان اسماعیل منصوری لاریجانی به کار خود پایان داد.

این مراسم اسماعیل منصوری لاریجانی در سخنان خود در اختتامیه این جشنواره با اشاره به اینکه در فرهنگ ایرانی داستان را ساده‌ترین نوع نگارش به شمارش می‌آورند، گفت: بر خلاف این نظر داستان پیچیده‌ترین موضوعی است که می‌تواند از سوی یک فرد در جهان در قالب متن نوشته شود.

وی ادامه داد: علت اینکه ما این همه داستان نوشته‌ایم اما در نهایت به یک جهش و یا اتفاق ویژه به واسطه آن نرسیدیم نیز در همین ساده‌انگاری است و اینکه معنا را در درون آن به شکل حقیقی وارد نکرده‌ایم.

لاریجانی ادامه داد: جوهر مغز کلام وقتی در راه حقیقت شکل بگیرد هنر به معنای واقعی از پی آن به وجود می‌آید. داستان‌نویس نیز بر همین مبنا جدای از هنرمند باید فیلسوف و عارف نیز باشد تا بتواند اجزای این حقیقت را در دل داستان بشکافد و معرفی کند.

این استاد دانشگاه افزود: ما بعد از جنگ با این موقعیت برخورد کرده‌ایم که هم می‌خواستیم مقام و شخصیت وجهه سیاسی و اجتماعی خود را داشته باشیم و هم راوی دفاع مقدس باشیم؛ در حالی که تا زمانی که به رسوایی و شیدایی وارد نشویم، نمی‌توانیم روایتگر چنین پدیده‌ای باشیم.

وی تأکید کرد: جوهری که باید راوی داستان دفاع مقدس داشته باشد در ما گم شده است و ما زمانی که عاشق شویم و از خود عبور کنیم، می‌توانیم این جوهر را در درون خود شکوفا کنیم. اگر فکر کنیم که با چند جلد کتاب خواندن راوی داستان جنگ شده‌ایم کاملا در اشتباهیم.

لاریجانی همچنین گفت: برای روایت داستانی از دفاع از مقدس نفس و قلممان را باید توأماً پاک کنیم. اینکه چه کسی به ما جایزه می‌دهد، خیلی مهم نیست.

نکوداشتی برای شش دهه نویسندگی حکیمی

نکوداشت محمود حکیمی نیز از دیگر برنامه‌های برگزار شده در هفته گذشته بود که از سوی بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان در دست اجرا قرار گرفت.

در این نکواشت در کنار سخنرانی، سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و بهمن دری معاون فرهنگی وی و نیز جواد محقق و محمود حکیمی، پیام حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی و سبحانی نیز قرائت شد.

آیت الله العظمی سبحانی در پیام خود به این مراسم عنوان داشت: کسانی هستند که سخن می‌گویند با یک رشته اصطلاحات علمی که در حقیقت می‌خواهند برتری خود را ثابت کنند. اما مخاطب از آن سخنان بهره‌ای نمی‌برد در حالی که باید عالم هر چه هم در مقام بالایی از علم باشد سخنش در حد ادراک مستمع باشد، البته کاری هم بکند که سطح علمی مخاطب هم بالا رود.

دانشمند محترم و نویسنده گرامی جناب آقای محمود حکیمی دامت تاییداتة در حقیقت یکی از مصادیق روشن این حدیث است که از مقام عصمت صادر شده است.

قریب 40 سال است که ایشان با مجله مکتب اسلام رابطه نزدیک دارد و در همان دوران خفقان گذشته (طاغوت) یک رشته عقاید علمی، عقیدتی، فکری و گاهی انتقادی را در لباس داستان می‌نوشت.

داستان نویسی در عین حال که ساده به نظر می‌رسد بسیار کار پیچیده و مشکلی است زیرا اولاً‌ باید هدفی را تعقیب کند و ثانیاً باید عبارات پیچیده به کار نبرد به صورتی که در حد فکر مستمع باشد و در عین حال هم جاذب و جالب باشد که حتماً جمع کردن بین جالب بودن و جاذبه داشتن و در عین حال برقراری رابطه درست با محتوا کار مشکلی است.

خداوند متعال این قدرت را به جناب آقای حکیمی داده است که با قلم زیبا که واقعاً‌ جاذبه خوبی دارد توانسته محتوا را هم به مخاطب برساند در صورتی که برای مخاطب هم مفید باشد و بدینوسیله پیوسته مخاطب دنبال قلم وی است.

گذشته بر این ایشان نه تنها در زمینه داستان نویسی استاد است بلکه در مسایل عقیدتی هم در حد بالاست. آثاری که اخیراً از ایشان در رد وهابیت چاپ شده و سخنرانی‌های وی در این زمینه بسیار مفید و سودمند است.

40 هزار نفر از اهالی فرهنگی تحت پوشش بیمه قرار دارند

در این هفته همچنین موافقتنامه همکاری میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بیمه ایران با هدف بهبود روند ارائه خدمات بیمه‌ای به کارکنان این وزارتخانه و اهالی فرهنگ، هنر و خبرنگاران در محل وزارت ارشاد به امضای سید محمد حسینی وزیر ارشاد و جواد سهامیان مقدم مدیر عامل بیمه ایران رسید.

در این مراسم حسینی با اشاره به برنامه های قبلی این وزارتخانه برای ارائه خدمات بیمه ای به اهالی فرهنگ، گفت: بر اساس این موافقتنامه از این پس امور بیمه‌ای متمرکزتر شده و در عین حال هزینه‌هایی که افراد باید برای دریافت خدمات بیمه ای پرداخت می‌کنند، کاهش یافته است.

حسینی همچنین گفت: در حال حاضر 40 هزار خانوار حوزه فرهنگ تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند اما احساس شد این خدمات برای پاسخگویی به نیازها و تعداد افراد تحت پوشش کافی نیست، لذا از سال گذشته اقداماتی برای میسر شدن بحث بیمه تکمیلی این افراد آغاز کردیم.

به گفته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال حاضر نزدیک به 15 هزار نفر از اهالی فرهنگ و هنر تحت پوشش بیمه تکمیلی هستند که مواردی مانند بیمه درمان، عمر و حوادث را شامل می شود.

حسینی خاطرنشان کرد: هزینه های این بیمه تکمیلی در حداقل خود و خدماتی که به مشمولانش ارائه می دهد در حداکثر آن است.

وزیر ارشاد افزود: خدمات بیمه ای که در سال جاری اهالی فرهنگ و هنر عرضه می شود شامل 9 عنوان بود اما با اقداماتی که صورت گرفت این خدمات در حال حاضر به 15 عنوان افزایش یافته است.

به گفته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تمامی هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران در سراسر کشور می توانند با مراجعه به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراکز استانها بدون هیچ محدودیتی برای تحت پوشش قرار گرفتن بیمه خدمات درمانی و تکمیلی اقدام کنند.

خبرنگاران با 20 سال سابقه کار بازنشسته می‌شوند

همچنین در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بیمه ایران، مدیرعامل صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان از برطرف شدن ابهام دستگاه‌های اجرایی درباره تعریف خبرنگار و اجرایی شدن قانون بازنشستگی خبرنگاران پس از 20 سال فعالیت در این حرفه، از سال 91 خبر داد.

مهدی شجاعی در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت ارشاد و بیمه ایران در جمع خبرنگاران با اشاره به قانون مربوط به سخت و زیان‌آور بودن حرفه خبرنگاری و امکان بازنشستگی خبرنگاران پس از 20 سال فعالیت گفت: به دلیل مبهم بودن تعریف خبرنگار در قانون، اجرای این ماده قانونی برای دستگاه‌های مجری مبهم بود.

وی افزود: این دستگاه‌های اجرایی منتظر بودند که مصادیق خبرنگاری از ناحیه وزارت ارشاد مشخص و رسماً به آنها اعلام شود که از سال گذشته ما در صندوق حمایت از هنرمندان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران در کنار معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد پیش‌نویس آیین‌نامه حرفه‌ای روزنامه‌نگاران را تدوین و آن را به دولت ارائه کردیم.

مدیرعامل صندوق اعتباری حمایت از هنرمندان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران اضافه کرد: این لایحه در کمیسیون فرهنگی هیئت دولت تصویب شده و به زودی به تائید هیئت دولت هم خواهد رسید و پس از ابلاغ آن، شعب سازمان تامین اجتماعی تفسیر یکسانی از قانون خواهند داشت و آن را اجرا خواهند کرد.