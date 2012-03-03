وزارت ورزش اشتباه سازمان تربیت بدنی را اصلاح کرد/ تصمیمی کارشناسی شده

به گزارش خبرنگار مهر، اتخاذ چنین تصمیمی به نوعی تصحیح اشتباهی بود که چند سال پیش مدیران وقت سازمان تربیت بدنی مرتکب شده بودند. پیش از این "کونگ فو" از جمله سبک های رزمی تحت پوشش فدراسیون ورزشهای رزمی بود که به دلایل مختلف از جمله افزایش فیلم های سینمایی رزمی گسترش خوبی در سطح کشورمان داشت. هر چند "کونگ فو"ی این اینگونه فیلم ها ارتباطی با این کونگ فو نداشت ولی استفاده از کلمه " کانگ فو" باعث تسریع در انتشار آن شد.

اویل سال 1383 با طرح این موضوع که "گونگ فو" یک رشته اصیل ایرانی است، سازمان تربیت بدنی وقت به اشتباه رای به تشکیل فدراسیونی با همین نام داد. در حالی که بسیاری از کارشناسان امر از همان ابتدا با استدلالهای فنی مخالفت خود را با تشکیل چنین فدراسیونی اعلام کردند.

متاسفانه از زمان تشکیل این فدراسیون تلاش برای گسترش رشته به اصطلاح ایرانی "گونگ فو" در سطح جهان آغاز شد و هر چه تلاش ها و صرفه هزینه ها بیشتر می شد، نتیجه کمتری به دست می آمد چرا که از ابتدا راه انتخاب شده اشتباه بود. مسئولان فدراسیون نیز به جای پذیرفتن انتقادات بجا و منطقی راه خود را رفته و بعضا نیز طرح دعوا در مراجع قانونی داشتند.

در واقع "کونگ فو" همان ووشو است و استفاده از همین نام یکی از اصلی ترین دلایل محقق نشدن اهداف فدراسیون کونگ فو بود. فدراسیون جهانی ووشو نیز سال گذشته اعتراض رسمی خود را به استفاده از این نام در ایران به اسپورد آکورد اعلام کرد و این نهاد بین المللی نیز رای به صحیح بودن این اعتراض داد.

با تشکیل وزارت ورزش، کمیته ای تحت عنوان ساماندهی سبک های رزمی تشکیل شد تا به وضعیت رشته ها و سبک های رزمی در ایران رسیدگی کند. در طول سالهای گذشته رشد چشمگیر سبک های رزمی که با کمترین کار کارشناسی مجوز فعالیت می گرفتند از یک سو و وجود سبک های رزمی که با کمترین امکانات سخت افزاری و نرم افزاری به بنگاهی برای کسب درآمد برخی افراد سودجو تبدیل شده بود از سوی دیگر ضرورت تشکیل و دقت نظر در فعالیت این کمیته را بیش از گذشته نمایان می ساخت.

در واقع کمیته ساماندهی سبک های رزمی چندین بار در سازمان تربیت بدنی تشکیل شد ولی هیچگاه مانند این آخری وظیفه خود را به درستی انجام نداد. بزرگترین دستاورد این کمیته انحلال فدراسیون کونگ بود که بایداز این پس با نام انجمن هنرهای رزمی ایرانی فعالیت کند.

وزارت ورزش و جوانان روز پنجشنبه از تبدیل شدن سه فدراسیون به انجمن خبر داد که یکی از آنها فدراسیون کونگ فو بود. این فدراسیون قرار است به همراه فدراسیون پرورش اندام و بدنسازی زیر مجموعه فدراسیون انجمن های ورزشی قرار گیرند. ضمن اینکه فدراسیون آمادگی جسمانی نیز به انجمنی در زیر مجموعه فدراسیون ورزشهای همگانی تبدیل شد.

