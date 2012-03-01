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۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۲۶

گلچین‌پور به مهر خبر داد:

مشارکت 98 درصدی بخش مرکزی قم در انتخابات گذشته

مشارکت 98 درصدی بخش مرکزی قم در انتخابات گذشته

قم - خبرگزاری مهر: بخشدار مرکزی قم از مشارکت 98 درصدی بخش مرکزی در انتخابات گذشته خبر داد.

علیرضا گلچین‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: پیش بینی می‌شود مردم این بخش همانند سال‌های گذشته در این انتخابات نیز حضوری پررنگ داشته باشند.

وی افزود: مردم بخش مرکزی در راهپیمایی 22 بهمن ماه حضور گسترده‌ای داشتند و به طور یقین با درک وضعیت فعلی کشور و شعور و بینش سیاسی خود در این دوره از انتخابات نیز حضوری باشکوه خواهند داشت.

بخشدار مرکزی اعلام کرد: 18 شعبه ثابت و سیار اخذ رای مسئولیت جمع آوری آرا را بر عهده دارند.

گلچین‌پور اضافه کرد: از این تعداد هشت صندوق ثابت و 10 صندوق سیار هستند.

وی در خصوص محل استقرار صندوق‌ها گفت: 6 صندوق ثابت در شهر قنوات و دو صندوق هم در روستاهای جنت آباد و حسین آباد میش مست آراء مردم را اخذ می‌کنند.

بخشدار مرکزی اضافه کرد: تعداد 10 صندوق سیار هم در روستا‌ها کار جمع آوری آرا را انجام می‌دهند.

گلچین‌پور با بیان اینکه بخش مرکزی تحت نظارت فرمانداری فعالیت می‌کند اظهار داشت: این بخش مانند سایر بخش‌ها نمی‌تواند به عنوان ستاد مستقل عمل کند اما در تمامی فعالیت‌های عملیاتی در کنار فرمانداری بوده است.
 

کد مطلب 1548043

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