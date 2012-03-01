حجت الاسلام سید محمد آتش زر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت انتخابات در نظام جمهوری اسلامی اظهار داشت: امام خمینی(ره) به قدر و اهمیت انتخابات پی برده بودند و به همین دلیل برخلاف دیگر انقلاب ها در سایر کشورها که حداقل تا مدت چهار تا پنج ماه برای تثبیت انقلاب خود هیچ انتخاباتی را برگزار می کنند، به فاصله یک ماه و نیم بعد از پیروزی انقلاب، دستور به برگزاری انتخابات تعیین نظام کشور دادند.



وی به برگزاری سی دوره انتخابات در کشور اشاره و تصریح کرد: همه این انتخابات به نوبه خود حساسیت ویژه ای داشتند.



دشمنان به دنبال شکستن الگوپذیری کشورهای منطقه از ایران هستند



آتش زر با بیان این که انتخابات مجلس نهم نیز دارای ویژگی خاص و حساسیت ویژه ای است، اظهار داشت: در حال حاضر کشور ما به عنوان مدل و الگو، مورد پذیرش ملت های منطقه قرار گرفته است و دشمنان به دنبال این هستند که این الگو را بشکنند و در این راستا نیز به انواع حربه ها متوسل می شوند تا این الگوپذیری را ناکام کنند.



حضور گسترده در انتخابات آخرین تیر دشمنان را ناکارآمد می کند



رئیس شورای اسلامی شهر قم در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: حضور گسترده و پرشور مردم در انتخابات پیش رو می تواند بسیار موثر باشد و آخرین تیر دشمنان را ناکارآمد کند.



وی با تاکید بر این که همه گروه ها و سلایق از هر طیف و جناحی باید در این انتخابات شرکت کنند، بیان داشت: همه افراد با شرکت آگاهانه در انتخابات باید در تامین امنیت کشور، فرستادن افراد اصلح به مجلس و تعیین سرنوشت کشور دخیل شوند.