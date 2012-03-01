صادرات قزوین به چین تا 50 درصد افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن جمشیدی ها ظهر پنجشنبه در جمع فعالان اقتصادی که با حضور علی ایمانی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اتاق بازرگانی قزوین برگزار شد اظهارداشت: همکاری و همدلی مسئولان دستگاهای اجرایی و بخش خصوصی بسیار مناسب و تحسین برانگیزاست و به کارها سرعت بخشیده است.



جمشیدی ها افزود: تشکیل جلسات مشترک فعالان اقتصادی و مدیران دولتی در حل مشکلات و ارائه راهکارهای اجرایی بسیار تاثیرگذار است سازمان صنعت، معدن و تجارت برای پاسخگویی به صنعتگران و حل مشکلات آنها آمادگی کامل دارد.



سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین یادآورشد: سفر هیئت تجاری قزوین به چین یکی از سفرهای نتیجه بخش و کاربردی بود که در سالهای اخیر اعزام شد که می تواند الگوی مناسبی برای سایر هیئتهای تجاری و اقتصادی باشد.



این مسئول بیان کرد: سفر این هیئت تجاری موجب شد نگاه8 تجار ایرانی به بازار چین تغییر کند و بسیاری از تجار متوجه شدند که می توانند به راحتی در این کشور حضور یابند و کالاهای خود را عرضه کنند.



جمشیدی ها یادآورشد: گشایش اعتبارات بانکی برای تجار ایرانی و واردات تکنولوژی و ماشین آلات از دیگر دستاوردهای سفر هیئت تجاری قزوین به چین بود و باید باور کنیم که می توانیم حضوری موفق در این کشور بزرگ داشته باشیم.



وی گفت: صنعت و تجارت دو حلقه متصل به هم هستند که باید ارتباط بیشتری با یکدیگر داشته باشند و ما آمادگی داریم گره گشای مشکلات واحدهای صنعتی باشیم و به توسعه تولید و اشتغالزایی کمک کنیم.



جمشیدی ها گفت: در 10 ماهه امسال میزان صادرات استان قزوین به چین از 216 میلیون دلار به 310 میلیون دلار رسیده که 43 درصد افزایش یافته است.



وی افزود: با توانمندی موجود در استان قزوین میزان صادرات تا 50 درصد قابل افزایش است و هدف گذاری سال 91 افزایش 30 درصدی صادرات غیرنفتی از استان قزوین است.



