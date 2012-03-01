فراخوان دستگاه های اجرایی خوزستان برای شرکت مردم در انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، در اغلب بیانیه های دستگاه های خوزستان ضمن اعلام حضور مدیران و کارکنان بر حضور مردم در روز رای گیری تاکید شده است.

استانداری خوزستان، فرمانداری اهواز، فرمانداری شوش، فرمانداری هفتگل، مدیریت شعب بانک مسکن خوزستان، شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان، شهرداری آبادان، موسسه فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان، باشگاه ورزشی فولاد خوزستان، سازمان تبلیغات اسلامی خوزستان، بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس خوزستان، سازمان منطقه آزاد اروند، دانشگاه های شهید چمران اهواز، دانشگاه جندی شاپور اهواز، جهاد دانشگاهی خوزستان، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان، شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان بخشی از دستگاه هایی هستند که با صدور بیانیه مردم را به حضور مردم در انتخابات دعوت کرده اند.