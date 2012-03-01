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۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۰۲

تمدن در گفتگو با مهر:

مجریان انتخابات برای حضوری پرشور کمر همت ببندند

مجریان انتخابات برای حضوری پرشور کمر همت ببندند

تهران – خبرگزاری مهر: استاندار تهران اظهار داشت: مجریان انتخابات باید کمربه همت ببندید چرا که مردم می‌ خواهند در صحنه حضوری پرشور داشته باشند وعظمت ایران را در انتخابات پیش‌رو به نمایش بگذارند.

مرتضی تمدن در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برخی از بدخواهان به‌ دنبال برهم زدن نظم در شعب اخذ رأی هستند و این عمل قانونی نمایندگان فرماندار است که این افراد را از هدف شومشان دور سازند.

وی بیان داشت: باید دقت داشت، گاهی اوقات کوچترین موضوعات می ‌تواند نظم یک شعبه را برهم زده و سبب تعطیلی موقت صندوق اخذ رأی شود.

این مسئول ادامه داد: دشمن از هر فرصتی برای ضربه زدن به ایران اسلامی استفاده  می کند و همه توان و ظرفیت خود را به خدمت گرفته  تا انتخابات را کم ‌رونق کنند اما مردم غیور ایران اسلامی با حضور پرشور در انتخابات مانع این کار خواهند شد.

وی گفت: همه مسئولان  تلاش خود را به کار بسته‌ اند تا انتخاباتی بی‌عیب و نقص توسط مردم به عنوان مجریان انتخابات برگزار شود که این امر مهمترین مطالبه مقام معظم رهبری است.

تمدن اضافه کرد: نظم مجریان انتخابات به‌ ویژه نمایندگان فرماندار در اجرای سالم انتخابات نقش مهمی دارد و این افراد باید با رعایت نظم به ویژه در ورود و خروج، نسبت به ایجاد شرایط مناسب در شعب اخذ رأی تلاش کنند.

حضور پرشور مردم در انتخابات باعث دلگرمی دولتمردان است

وی یادآور شد: مشارکت حداکثری مردم می ‌تواند پشتوانه‌ ای برای دولت و نظام و حمایت مردمی از نظام باشد و مسئولان و دولتمردان به واسطه این حضور، با دلگرمی بیشتری به مردم خدمت می‌ کنند.

استاندار تهران افزود: قطعاً در انتخابات 12 اسفندماه امسال، با بصیرتی که مردم دارند نمایندگان اصلحی برای حضور در مجلس نهم انتخاب خواهند شد.

کد مطلب 1548051

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