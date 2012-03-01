مجریان انتخابات برای حضوری پرشور کمر همت ببندند

مرتضی تمدن در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برخی از بدخواهان به‌ دنبال برهم زدن نظم در شعب اخذ رأی هستند و این عمل قانونی نمایندگان فرماندار است که این افراد را از هدف شومشان دور سازند.

وی بیان داشت: باید دقت داشت، گاهی اوقات کوچترین موضوعات می ‌تواند نظم یک شعبه را برهم زده و سبب تعطیلی موقت صندوق اخذ رأی شود.

این مسئول ادامه داد: دشمن از هر فرصتی برای ضربه زدن به ایران اسلامی استفاده می کند و همه توان و ظرفیت خود را به خدمت گرفته تا انتخابات را کم ‌رونق کنند اما مردم غیور ایران اسلامی با حضور پرشور در انتخابات مانع این کار خواهند شد.

وی گفت: همه مسئولان تلاش خود را به کار بسته‌ اند تا انتخاباتی بی‌عیب و نقص توسط مردم به عنوان مجریان انتخابات برگزار شود که این امر مهمترین مطالبه مقام معظم رهبری است.

تمدن اضافه کرد: نظم مجریان انتخابات به‌ ویژه نمایندگان فرماندار در اجرای سالم انتخابات نقش مهمی دارد و این افراد باید با رعایت نظم به ویژه در ورود و خروج، نسبت به ایجاد شرایط مناسب در شعب اخذ رأی تلاش کنند.

حضور پرشور مردم در انتخابات باعث دلگرمی دولتمردان است

وی یادآور شد: مشارکت حداکثری مردم می ‌تواند پشتوانه‌ ای برای دولت و نظام و حمایت مردمی از نظام باشد و مسئولان و دولتمردان به واسطه این حضور، با دلگرمی بیشتری به مردم خدمت می‌ کنند.

استاندار تهران افزود: قطعاً در انتخابات 12 اسفندماه امسال، با بصیرتی که مردم دارند نمایندگان اصلحی برای حضور در مجلس نهم انتخاب خواهند شد.