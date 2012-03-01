یک نامزد انتخابات نهم از حوزه انتخابیه شیروان انصراف داد

سید کریم سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با انصراف این نامزد، تعداد کاندیداهای مجلس در حوزه انتخابیه شیروان به 6 نفر و در استان خراسان شمالی به 24 نفر کاهش یافت.

وی تصریح کرد: تعداد نامزدهای حوزه انتخابیه بجنورد هیچ گونه کاهش یا افزایشی نداشته است و کماکان 12 نامزد در حوزه انتخابیه بجنورد حضور دارند.

از آغاز تبلیغات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در خراسان شمالی، تاکنون دو نفر در حوزه انتخابیه شیروان و اسفراین اعلام انصراف کرده اند.

انتخابات نهمین دوره انتخابات مجلس همزمان با کشور 12 اسفند در خراسان شمالی برگزار می‌شود.