  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۳۲

رئیس ستاد انتخابات/

یک نامزد انتخابات نهم از حوزه انتخابیه شیروان انصراف داد

یک نامزد انتخابات نهم از حوزه انتخابیه شیروان انصراف داد

بجنورد - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات خراسان شمالی از انصراف یک نامزد نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه شهرستان شیروان خبر داد.

سید کریم سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با انصراف این نامزد، تعداد کاندیداهای مجلس در حوزه انتخابیه شیروان به 6 نفر و در استان خراسان شمالی به 24 نفر کاهش یافت.

وی تصریح کرد: تعداد نامزدهای حوزه انتخابیه بجنورد هیچ گونه کاهش یا افزایشی نداشته است و کماکان 12 نامزد در حوزه انتخابیه بجنورد حضور دارند.

از آغاز تبلیغات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در خراسان شمالی، تاکنون دو نفر در حوزه انتخابیه شیروان و اسفراین اعلام انصراف کرده اند.

انتخابات نهمین دوره انتخابات مجلس همزمان با کشور 12 اسفند در خراسان شمالی برگزار می‌شود.

کد مطلب 1548052

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها