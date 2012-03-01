به گزارش خبرنگار مهر، مرحله سوم مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل در قاره آسیا چهارشنبه با برگزاری 10 مسابقه در گروه‌های پنجگانه به پایان رسید تا پس از تیم‌های چین و کره‌شمالی، تیم‌های عربستان، بحرین و کویت هم به جمع بزرگان حذف شده آسیا در این مرحله اضافه شوند.

در پایان این مسابقات، تیم فوتبال ازبکستان با 16 امتیاز که حاصل 5 پیروزی و یک تساوی بود، بهترین تیم مرحله سوم لقب گرفت و اندونزی بدون امتیاز و تفاضل گل 23- عنوان بدترین تیم را به خود اختصاص داد.

تیم‌های عراق، ازبکستان و استرالیا با 5 پیروزی بیشترین برد را داشتند و تاجیکستان، اندونزی و سنگاپور هم در حسرت پیروزی باقی‌ماندند. عربستان با 3 تساوی، در نیمی از دیدارهای خود امتیازها را با رقیبانش تقسیم کرد و امارات، عراق، اردن، چین، سنگاپور و اندونزی هم در هیچ دیداری به نتیجه مساوی نرسیدند.

ایران، ازبکستان و قطر تیم‌هایی بودند که در این مرحله برابر رقیبان خود شکست نخوردند اما اندونزی و سنگاپور هر 6 مسابقه خود را به حریفان واگذار کردند.

شاگردان کی‌روش با 17 گل زده بهترین خط حمله را داشتند و ازبکستان با یک گل خورده بهترین خط دفاع را در این مرحله در اختیار داشت. تیم تاجیکستان تنها یک بار دروازه حریفان را باز کرد و اندونزی 26 مرتبه برابر حریفانش تسلیم شد تا توپ وارد دروازه‌اش شود.

در مجموع بهترین تفاضل گل در اختیار تیم ایران بود که حاصل 17 گل زده و 5 گل خورده بود و اندونزی با 3 زده و 26 خورده، بدترین تفاضل گل را به خود اختصاص داد.

در بین تیم‌های صعود کننده همانطور که اشاره شد، تیم ازبکستان بهترین تیم بود اما عمان تنها با کسب 8 امتیاز جواز حضور در مرحله بعدی را کسب کرد، این درحالی بود که تیم‌های چین و بحرین با 9 امتیاز و کویت 8 امتیازی که تفاضل گل بهتری نسبت به عمان داشت، حذف شدند.

ضمن اینکه در بین تیم‌های نخست گروه‌ها به ترتیب ازبکستان با 16 امتیاز، عراق با 15 امتیاز و تفاضل گل 10+، استرالیا با 15 امتیاز و تفاضل گل 8+، کره‌جنوبی با 13 امتیاز و ایران با 12 امتیاز رده‌های اول تا پنجم را به خود اختصاص داده‌‍اند.

همچنین پیروزی 10 بر صفر بحرین برابر اندونزی در هفته ششم این مسابقات، پرگل ترین مسابقه این مرحله بود اما هیچ سودی برای این تیم نداشت و حذف شد. ضمن اینکه 5 دیدار این مرحله هم با تساوی بدون گل به پایان رسید که دو دیدار آن بازی بین بحرین و قطر بود و سه مسابقه دیگر نبرد تیم عربستان با تیم‌های عمان(2 مرتبه) و تایلند بود.