محمد دهقان در حاشیه تمرینات تیم فوتسال صبای قم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد تیمش در مسابقات سیزدهمین دوره لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور، عنوان کرد: بازی های این فصل لیگ برتر فراز و نشیب بسیار زیادی داشت ولی تیم بازی های خوبی برای کسب موفقیت در این فصل لیگ برتر فوتسال انجام داد.



وی بازی با تیم فوتسال شهید منصوری قرچک را حساس و سخت دانست و بیان داشت: ما در دیدار رفت این تیم را تا ثانیه های پایانی شکست داده بودیم و همانند آن مسابقه در دیدار برگشت نیز حریف قدرتمندی برای تیم منصوری خواهیم بود.



صبا مقابل ماهان مستحق باخت نبود



سنگربان تیم فوتسال صبای قم در ادامه به بازی هفته گذشته صبا مقابل ماهان اصفهان اشاره کرد و بیان داشت: دیدار با فولاد ماهان اصفهان در حالی با شکست ما به پایان رسید که با تمام توان به دنبال کسب پیروزی امتیاز بودیم چون ما فقط سه امتیاز را می‌خواستیم.



وی افزود: به همین خاطر بازی سراسر هجومی را در دستور کار خود قرار داده بودیم و نمی‌خواستیم در خانه حریف کمتر از سه امتیاز بگیریم اما از کار دفاع غافل ماندیم و متاسفانه به راحتی گل سوم را در خانه حریف دریافت کردیم و باختیم.



دهقان نتایج صبای قم در نیم فصل دوم را رضایت بخش ندانست و عنوان کرد: البته ما بد شانس بودیم که در این دیدار موفق نشدیم بیشتر از دو گل بزنیم، بارها فرصت گلزنی داشتیم و بسیار بدشانس بودیم به این باخت خارج از خانه تن دادیم.

در خارج از خانه برابر منصوری خوب بازی می‌کنیم



وی افزود: ما در هفته بیست و پنجم لیگ برتر یکشنبه آینده بازی بسیار مهمی در مقابل تیم فوتسال شهید منصوری قرچک داریم، زیرا آنها به یک قدمی قهرمانی در سیزدهمین دوره لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور رسیده‌اند، ولی قطعا در خارج از خانه خوب بازی می‌کنیم.

سنگربان تیم فوتسال صبای قم عنوان کرد: ما در بازی بعدی تمام نفرات خود را نیز در اختیار خواهیم داشت زیرا بهترین نفرات ما به دیدار با تیم فوتسال شهید منصوری قرچک خواهند رسید و می‌توانیم با امید به کسب سه امتیاز به میدان برویم.

صبای قم در حالی در این دیدار حساس هفته بیست و پنجم مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور به مصاف شهید منصوری قرچک می رود که در جدول رده بندی سیزدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتسال با کسب 36 امتیاز در مکان شش جدول رده‌بندی لیگ برتر قرار دارد.

گفتنی است: دیدار صبای قم و شهید منصوری قرچک از هفته بیست و پنجم رقابت های لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور از ساعت 16 عصر روز یکشنبه چهاردهم اسفند ماه در سالن شهدای هفتم تیر شهر قرچک برگزار می شود.

