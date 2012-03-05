تیم روباتیک دانش آموزی کهگیلویه و بویراحمد صاحب پنج مقام کشوری شد

شهباز زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در دوازدهمین دوره مسابقات روباتیک دانش آموزی که در تهران برگزار شد، 26 تیم متشکل از 60 دانش آموز حضور داشتند.
وی افزود: اعضای تیم استان کهگیلویه و بویراحمد توانستند در این دوره مقام های خوبی کسب کنند.
زمانی بیان داشت: محمود رضا مبری، محمد جواد محسنیان و محمد حسین مرادی شیبانی در رشته "نورخور" رتبه دوم کشور و در همین رشته حسین رضایی، محمد عوض پور و میلاد وکیلی رتبه سوم را کسب کردند.
وی افزود: احمدرضا حسینی و مهدی بلوطی در رشته فوتبالیست مقام سوم و در رشته "روبات جنگجو" نیز محمدرضا جاوید، امیرحسین تقی پور و رضا نظری رتبه سوم را در این دوره از مسابقات به دست آوردند.
زمانی عنوان کرد: در رشته "حل ماز" محمدرضا شیروانی، علی جهانگیری و احمدرضا محمدی موفق به کسب رتبه پنجم کشور شدند.
وی در پایان از دعوت ۱۱ نفر از اعضای تیم اعزامی استان به مسابقات بین المللی روباتیک در دوبی خبر داد.
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