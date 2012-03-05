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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۱۹

زمانی:

تیم روباتیک دانش آموزی کهگیلویه و بویراحمد صاحب پنج مقام کشوری شد

تیم روباتیک دانش آموزی کهگیلویه و بویراحمد صاحب پنج مقام کشوری شد

یاسوج - خبرگزاری مهر:‌ مدیر پژوهش سرای دانش آموزی یاسوج گفت: دانش آموزان دوره راهنمایی این استان در مسابقات نادکاپ دانش آموزان سراسر کشور صاحب پنج مقام کشوری شدند.

 شهباز زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در دوازدهمین دوره مسابقات روباتیک دانش آموزی که در تهران برگزار شد، 26 تیم متشکل از 60 دانش آموز حضور داشتند.

وی افزود: اعضای تیم استان کهگیلویه و بویراحمد توانستند در این دوره مقام های خوبی کسب کنند.

زمانی بیان داشت: محمود رضا مبری، محمد جواد محسنیان و محمد حسین مرادی شیبانی در رشته "نورخور" رتبه دوم کشور و در همین رشته حسین رضایی، محمد عوض پور و میلاد وکیلی رتبه سوم را کسب کردند.

وی افزود: احمدرضا حسینی و مهدی بلوطی در رشته فوتبالیست مقام سوم و در رشته "روبات جنگجو" نیز محمدرضا جاوید، امیرحسین تقی پور و  رضا نظری رتبه سوم را در این دوره از مسابقات به دست آوردند.

زمانی عنوان کرد: در رشته "حل ماز" محمدرضا شیروانی، علی جهانگیری و احمدرضا محمدی موفق به کسب رتبه پنجم کشور شدند.

وی در پایان از دعوت ۱۱ نفر از اعضای تیم اعزامی استان به مسابقات بین المللی روباتیک در دوبی خبر داد.

کد مطلب 1548055

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