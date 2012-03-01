33 فقره آتش­ سوزی در شهر رشت اطفا شد

محمد علی رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به دنبال وقوع باد گرم که از بامداد چهارشنبه شروع شد، این میزان آتش سوزی در سطح شهر رشت اتفاق افتاد.
وی اظهارداشت: از این تعداد 29 مورد حریق علفزار و ضایعات در سطح شهر و اطراف رشت، دو مورد مسکونی در اثر اتصالی در سامانه سیم کشی برق و دو مورد نیز برخورد خودرو با علمک گاز شهری گزارش که با توجه به کمبود شدید نیروی عملیاتی که سازمان با آن مواجه است، این حوادث در کمترین زمانهای ممکن اطفا و امدادرسانی شد.
مدیرعامل آتش نشانی رشت از تمام شهروندان خواست تا با اهمیت دادن و رعایت بیشتر موازین ایمنی از وقوع چنین حوادثی که منجر به ضرر و زیان مالی و جانی نیز می شود و همچنین متضرر شدن دیگران، جلوگیری بهعمل آورند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه آتش سوزی صبح پنجشنبه در بلوار خرمشهر رشت سه ایستگاه آتش نشانی را به محل حادثه کشاند، افزود: در پی این حادثه که در ساعت 9.40 صبح به دنبال تماس تلفنی تعداد از شهروندان با تلفن سه رقمی 125 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت مبنی بر وقوع آتش سوزی مهیب در یک منزل مسکونی رخ داد، بلافاصله 21 نفر از ماموران سه ایستگاه به همراه هفت دستگاه خودروی اطفائیه در مدت کمتر از پنج دقیقه خود را به محل حادثه رساندند.
رفیعی اظهارداشت: این حریق در اثر اتصالی در سامانه سیم کشی برق از یک منزل مسکونی شروع و در اثر یکپارچگی سقف منزل مسکونی مجاور که به عنوان کارگاه خیاطی استفاده می شد به سرعت سرایت کرد که با عکس العمل به موقع آتش نشانان از گسترش آن به منازل مسکونی مجاور جلوگیری شد.
وی همچنین میزان خسارت وارده را در حدود 200 میلیون ریال عنوان کرد و یادآورشد: این حریق پس از یک ساعت و نیم تلاش آتش نشانان، اطفا شد.
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