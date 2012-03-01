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۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۰۱

رفیعی:

33 فقره آتش­ سوزی در شهر رشت اطفا شد

33 فقره آتش­ سوزی در شهر رشت اطفا شد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان آتش­ نشانی رشت از اطفا و مهار 33 فقره آتش­ سوزی در این شهر خبر داد.

محمد علی رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:  به دنبال وقوع باد گرم که از بامداد چهارشنبه شروع شد، این میزان آتش سوزی در سطح شهر رشت اتفاق افتاد.

وی اظهارداشت: از این تعداد 29 مورد حریق علفزار و ضایعات در سطح شهر و اطراف رشت، دو مورد مسکونی در اثر اتصالی در سامانه سیم ­کشی برق و دو مورد نیز برخورد خودرو با علمک گاز شهری گزارش که با توجه به کمبود شدید نیروی عملیاتی که سازمان با آن مواجه است، این حوادث در کمترین زمانهای ممکن اطفا و امدادرسانی شد.
 
 مدیرعامل آتش ­نشانی رشت از تمام شهروندان خواست تا با اهمیت دادن و رعایت بیشتر موازین ایمنی از وقوع چنین حوادثی که منجر به ضرر و زیان مالی و جانی نیز می شود و همچنین متضرر شدن دیگران، جلوگیری به­عمل آورند.
 
وی در ادامه با اشاره به اینکه آتش­ سوزی صبح پنجشنبه در بلوار خرمشهر رشت سه ایستگاه آتش ­نشانی را به محل حادثه کشاند، افزود: در پی این حادثه که در ساعت 9.40  صبح به ­دنبال تماس تلفنی تعداد از شهروندان با تلفن سه رقمی 125 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت مبنی بر وقوع آتش ­سوزی مهیب در یک منزل مسکونی رخ داد، بلافاصله 21 نفر از ماموران سه ایستگاه­  به همراه هفت دستگاه خودروی اطفائیه در مدت کمتر از پنج دقیقه خود را به محل حادثه رساندند.
 
 رفیعی اظهارداشت: این حریق در اثر اتصالی در سامانه سیم ­کشی برق از یک منزل مسکونی شروع و در اثر یکپارچگی سقف منزل مسکونی مجاور که به­ عنوان کارگاه خیاطی استفاده می ­شد به سرعت سرایت کرد که با عکس­ العمل به ­موقع آتش نشانان از گسترش آن به منازل مسکونی مجاور جلوگیری شد.
 
وی همچنین میزان خسارت وارده را در حدود 200 میلیون ریال عنوان کرد و یادآورشد: این حریق پس از یک ساعت و نیم تلاش آتش نشانان، اطفا شد.
کد مطلب 1548056

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